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Общество

Пензенцев призвали приходить в МРЭО ГИБДД после полудня

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Сотрудники полиции призвали жителей Пензенской области приходить в МРЭО ГИБДД во второй половине дня, когда там нет очередей.

Из-за технического сбоя информационных систем записаться предварительно оказалось невозможно, талоны терминал тоже не выдает - осталась только живая очередь.

Люди собираются у крыльца здания межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела с раннего утра и простаивают несколько часов: кому-то необходимо зарегистрировать автомобиль, кому-то - заменить или получить права или номера.

Госавтоинспекция принесла извинения за доставленные неудобства и попросила с пониманием отнестись к создавшейся проблеме.

«Мы настоятельно просим граждан по возможности обращаться в МРЭО ГИБДД после полудня. Это позволит избежать очередей и сэкономить время», - обратилась к населению пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

Судя по снимкам, сделанным в 15:00 30 октября, столпотворения ни внутри здания, ни на улице в послеобеденное время не наблюдается.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Давно уже привести этот сервис в цивилизованное русло. Полдня тратить на регистрацию автомобиля это нонсенс.

Гость||

все проклинавшие ментов попадают в мрэо)) туда вам и дорога

Гость||

когда в этой шарашке начнут соблюдать Регламент?!

Если не можете - верните коммерческое МРЭО - там умели быстро и качественно работать!

Гость||

дайте чаю попить с утра людям... отнеситесь с пониманием... водятлы при мрэо есть ав-то стоянка... не ставте ПАДЛЫ свои очковозки на проезжей части ..всю первую полосу занимаете... если вам почлену на других участников движения то вам к параше... рулевой где должен быть осмотр грузогова транспорта ???? а точто языком хорошо работаете это мы в курсе..ваши тёлки расказывали..

Гость||

водители, своих поганых средств передвижения, стойте смирно и не вопите. когда ушатаете пешехода, проклянёте это место в мрэо

Гость||

Задолбали толпиться возле жилого дома и свой хлам ставить вне гаишной стоянки. Не пройти и не проехать жильцам. Шум, мусор, автохлам.

Имя: Гость
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