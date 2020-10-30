Пензенцев призвали приходить в МРЭО ГИБДД после полудня

30.10.2020 | 17:22

Сотрудники полиции призвали жителей Пензенской области приходить в МРЭО ГИБДД во второй половине дня, когда там нет очередей.

Из-за технического сбоя информационных систем записаться предварительно оказалось невозможно, талоны терминал тоже не выдает - осталась только живая очередь.

Люди собираются у крыльца здания межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела с раннего утра и простаивают несколько часов: кому-то необходимо зарегистрировать автомобиль, кому-то - заменить или получить права или номера.

Госавтоинспекция принесла извинения за доставленные неудобства и попросила с пониманием отнестись к создавшейся проблеме.

«Мы настоятельно просим граждан по возможности обращаться в МРЭО ГИБДД после полудня. Это позволит избежать очередей и сэкономить время», - обратилась к населению пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

Судя по снимкам, сделанным в 15:00 30 октября, столпотворения ни внутри здания, ни на улице в послеобеденное время не наблюдается.