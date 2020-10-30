Еще одну жительницу Пензенской области оштрафовали за забывчивость

30.10.2020 | 09:40

Жительнице Кузнецка придется заплатить крупный штраф за пренебрежение мерами безопасности во время эпидемии коронавируса. Такое решение вынес суд.

Согласно требованию Роспотребнадзора, граждане, прибывшие самолетом из-за рубежа, в течение трех дней обязаны пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР. До получения заключения они должны находиться на самоизоляции, а результаты разместить на сайте госуслуг.

Однако кузнечанка, прибыв с отдыха из-за границы, лабораторное исследование на коронавирус не прошла и информацию в системе единого портала госуслуг не разместила.

В итоге служители Фемиды оштрафовали кузнечанку на 15 000 рублей, сообщили в пресс-службе Кузнецкого районного суда.

Это не первый случай, когда жители Пензенской области приезжают из-за границы и не сдают тест на COVID-19. Такой же суммы лишились пензячка после отдыха в Турции и жительница Заречного, вернувшаяся из Германии, - их также оштрафовали на 15 000 рублей.