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Общество

Еще одну жительницу Пензенской области оштрафовали за забывчивость

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Жительнице Кузнецка придется заплатить крупный штраф за пренебрежение мерами безопасности во время эпидемии коронавируса. Такое решение вынес суд.

Согласно требованию Роспотребнадзора, граждане, прибывшие самолетом из-за рубежа, в течение трех дней обязаны пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР. До получения заключения они должны находиться на самоизоляции, а результаты разместить на сайте госуслуг.

Однако кузнечанка, прибыв с отдыха из-за границы, лабораторное исследование на коронавирус не прошла и информацию в системе единого портала госуслуг не разместила.

В итоге служители Фемиды оштрафовали кузнечанку на 15 000 рублей, сообщили в пресс-службе Кузнецкого районного суда.

Это не первый случай, когда жители Пензенской области приезжают из-за границы и не сдают тест на COVID-19. Такой же суммы лишились пензячка после отдыха в Турции и жительница Заречного, вернувшаяся из Германии, - их также оштрафовали на 15 000 рублей.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Больше штрафов, высоких и разных!

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