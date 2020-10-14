Слетавшая в Германию зареченка не проверилась на COVID-19 и пожалела

14.10.2020 | 16:24

В Пензенской области продолжают наказывать граждан, побывавших за рубежом и нарушивших при возвращении санитарно-эпидемиологические требования.

Так, Зареченский городской суд оштрафовал на крупную сумму женщину, вернувшуюся из Германии.

Домой путешественница возвратилась 4 сентября. Вопреки требованиям Роспотребнадзора, она не сделала тест на коронавирус в течение трех дней. Более того, на 17 сентября зареченка так и не доказала свою безопасность для окружающих и не разместила на портале госуслуг результат анализа.

Горожанку признали виновной в совершении административного правонарушения. Теперь ей предстоит уплатить 15 000 рублей, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Ранее стало известно, что аналогичное нарушение совершила пензячка, вернувшаяся из Турции. Судья также назначил ей штраф в 15 000 рублей.