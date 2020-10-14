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Общество

Слетавшая в Германию зареченка не проверилась на COVID-19 и пожалела

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В Пензенской области продолжают наказывать граждан, побывавших за рубежом и нарушивших при возвращении санитарно-эпидемиологические требования.

Так, Зареченский городской суд оштрафовал на крупную сумму женщину, вернувшуюся из Германии.

Домой путешественница возвратилась 4 сентября. Вопреки требованиям Роспотребнадзора, она не сделала тест на коронавирус в течение трех дней. Более того, на 17 сентября зареченка так и не доказала свою безопасность для окружающих и не разместила на портале госуслуг результат анализа.

Горожанку признали виновной в совершении административного правонарушения. Теперь ей предстоит уплатить 15 000 рублей, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Ранее стало известно, что аналогичное нарушение совершила пензячка, вернувшаяся из Турции. Судья также назначил ей штраф в 15 000 рублей.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Заварить ворота в лосятник

Гость||

эх озорница но она хоть проверилась в итоге?

Гость||

Гость писал(a):

х озорница но она хоть проверилась в итоге?
Зачем? Ее наказали, инцидент исчерпан.

Гость||

Если она там в немецком фильме снималась про сантехника тем паче надо мазки сдавать.

Гость||

Если она пошла делать тест через 3 дня - 7.09, а анализы делают 10 дней, то что удивляться отсутствию результата на портале 17.09? 4 сентября была пятница, в выходные клиники не работают. Она физически никак не могла в таком случае 7.09 уже выложить готовый анализ, особенно если прилетела вечером. Получается, возвращаться домой можно только в рабочие дни (и не пятницу) и анализ делать в день прибытия, тогда вдруг повезет и уложишься в рамки, и то не факт.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|14.10.2020 16:55|

Заварить ворота в лосятник

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Имя: Гость
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