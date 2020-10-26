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Общество

Продажи квартир в новом доме ЖК «Новелла» стартовали

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Холдинг «Термодом» сообщил, что в понедельник, 26 октября, стартовали продажи квартир в новом доме ЖК «Новелла». Он расположен на улице Шмидта.

Ранее подробно рассказывалось о новом проекте.

Если коротко, то в жилом комплексе будут: закрытый двор без машин, спортивное оборудование и тренажеры, площадка с навесом для занятий йогой, крытая площадка для настольных игр, два этажа магазинов и офисов, зона солярия с шезлонгами, центр добрососедства с фитнес-залом и детской зоной, широкий выбор планировок.

Цена на квартиры начинается от 1 млн 47 тысяч рублей.

Узнать больше можно на сайте termodom-pnz.ru и по номеру 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный). Сейчас, на старте продаж, цены минимальные, поэтому покупка будет наиболее выгодной.

Застройщики ЖК «Новелла» - ООО СЗ «Термодом-новин» (1-й этап, стр. 1 и 2) и ООО СЗ «Новэлла-1» (2-й этап, стр. 3 и 4). Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.

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