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Общество

Анонсированы продажи квартир в новом доме ЖК «Новелла»

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Уже совсем скоро в Пензе стартуют продажи квартир еще в одном доме жилого комплекса «Новелла». Он строится на улице Шмидта.

Дом трехподъездный, на первом этаже появится торговая галерея с магазинами и кафе, на втором - офисные помещения. Это позволит жителям тратить меньше времени на поход по магазинам и больше - на общение с близкими.

Особое внимание уделено проектированию двора. Он станет территорией активного отдыха для всех членов семьи.

Двор будет закрытым, без машин. Там установят современные спортивные комплексы и тренажеры. Появится площадка с навесом для занятий йогой, крытая площадка для настольных игр, где можно всей семьей играть в шахматы или игры-бродилки, собирать пазлы или сражаться в морской бой.

Также предусмотрена зона солярия с шезлонгами. А украсят двор клумбы, цветники, газоны с зелеными насаждениями и скамейками.

Игровые площадки разделят по возрасту, чтобы малыши и подростки друг другу не мешали. Для безопасности в детской зоне уложат современное ударопоглощающее покрытие.

Попасть во двор можно будет через единую входную зону. Там разместятся пункт охраны, санузлы, все почтовые ящики и комфортная зона ожидания для гостей.

А еще на территории жилого комплекса появится центр добрососедства, где можно устраивать совместный культурный досуг, общаться, творить и создавать. Для этого в помещении площадью более 100 кв. м обустроят большую детскую зону, уютную кухню-гостиную и зал для занятий фитнесом с душем и санузлом.

И это комфортное пространство для жизни всего в 10-15 минутах от центра Пензы. Рядом с домом остановки общественного транспорта, в шаговой доступности Комсомольский парк, где можно отдыхать всей семьей, детские сады и школы, в том числе лингвистическая гимназия № 6, несколько вузов, обновленный Центр культуры и досуга, сеть больниц и поликлиник, а также кафе, магазины, аптеки, салоны и студии красоты.

В районе созданы условия для занятий спортом. Работает стадион «Пенза» со спорткомплексом, в котором можно играть в футбол, баскетбол, настольный теннис, заниматься в тренажерном и фитнес-зале, есть детская футбольная школа «Зенит» и детско-юношеский регбийный клуб «Спартак», фитнес-клубы и шейпинг-залы.

Оставлять заявки можно по телефону 28-28-20 или *2820 (звонок с мобильного бесплатный). Сразу после старта продаж менеджеры свяжутся с желающими и помогут подобрать самый интересный вариант.

Застройщики ЖК «Новелла» - ООО СЗ «Термодом-новин» (1-й этап, стр. 1 и 2) и ООО СЗ «Новэлла-1» (2-й этап, стр. 3 и 4). Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.

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