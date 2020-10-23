В общественном транспорте продолжают ловить пензяков без масок

23.10.2020 | 12:55

В Пензе продолжаются ежедневные рейды, участники которых проверяют соблюдение масочного режима в общественном транспорте. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

В комиссию входят сотрудники управления транспорта и связи, полиции и ГИБДД. С 18 по 23 октября они провели шесть рейдов, в том числе в час пик.

Участники рейдов выявили 2 водителей и 19 пассажиров, не применяющих средства индивидуальной защиты. Всего составлен 21 протокол по статье 20.6.1. КоАП РФ за нарушение масочного режима.

Контроль за соблюдением санитарных требований в общественном транспорте усилили из-за подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией и ОРВИ. Автобусы, троллейбусы и маршрутки должны ежедневно обрабатывать. Водители, кондукторы и пассажиры обязаны носить маски.

13 октября мониторинг показал, что более 90% водителей и кондукторов соблюдают масочный режим при работе на линии. Однако масок не было у водителей маршруток № 18, 25, 68, 77 и 89.

За выходные дни, 18 и 19 октября, протоколы были составлены на семь пассажиров. Водители и кондукторы были в масках.