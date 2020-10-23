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Общество

В общественном транспорте продолжают ловить пензяков без масок

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В Пензе продолжаются ежедневные рейды, участники которых проверяют соблюдение масочного режима в общественном транспорте. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

В комиссию входят сотрудники управления транспорта и связи, полиции и ГИБДД. С 18 по 23 октября они провели шесть рейдов, в том числе в час пик.

Участники рейдов выявили 2 водителей и 19 пассажиров, не применяющих средства индивидуальной защиты. Всего составлен 21 протокол по статье 20.6.1. КоАП РФ за нарушение масочного режима.

Контроль за соблюдением санитарных требований в общественном транспорте усилили из-за подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией и ОРВИ. Автобусы, троллейбусы и маршрутки должны ежедневно обрабатывать. Водители, кондукторы и пассажиры обязаны носить маски.

13 октября мониторинг показал, что более 90% водителей и кондукторов соблюдают масочный режим при работе на линии. Однако масок не было у водителей маршруток № 18, 25, 68, 77 и 89.

За выходные дни, 18 и 19 октября, протоколы были составлены на семь пассажиров. Водители и кондукторы были в масках.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

Какой на сегодня план по палкам?

Гость||

Плохо проверят. В каждом автобусе до трети пассажиров без масок.

Гость||

Гость писал(a):

Какой на сегодня план по палкам?
План не по палкам, а по гражданам с низкой социальной ответственностью.

Гость||

ловят кота за яйца и покемонов, а граждан задерживают

Гость||

Гость писал(a):

ловят кота за яйца и покемонов, а граждан задерживают
Проституток всегда ловили а не задерживали. Это тебе экскурс в историю.

Гость||

Сейчас ездила в кинотеатр-Октябрь(там распродажа обуви)!В маршрутке и молодые и старики сидели без масок!Почему водитель пускает их в! общественный транспорт?В автобусе 70 маршрут-пассажиры без масок и у кондуктора маска болталась на подбородке

Гость||

Один фиг ловят или задерживают. Лишь бы дошло до некоторых людей! Что в общественных местах маска должна быть! Чтоб своими действиями не посягали на жизнь и здоровье других. И не надо сейчас заводить шарманку о закашмаренных! Слышали уже.

Гость||

Ух как сволота в намордниках завывает, аки шакалы.

Гость||

ВЫ такие и есть, больные на голову, со своими масками, они вас не спасают, а только ваше здоровье сгубят, легкие больше свернутся от маски, вот вас запугали.

Гость||

Поймай покемона. Жесть.

Гость||

Гость писал(a):

ость|23.10.2020 13:16|

Гость писал(a):

ловят кота за яйца и покемонов, а граждан задерживают

Проституток всегда ловили а не задерживали. Это тебе экскурс в историю.

Ты главный редактор этого сайта что ли? Так нужно было учиться в свое время, а не проституток ловить

Гость||

В маршрутке и молодые и старики сидели без масок... Тебя в эту маршрутку насильно затаскивают? Жди другую, где все в намордниках!

Гость||

Киоск с прдукцией Каменка на Пионерской, продавец сегодня торговала без маски ! Прверьте, там продукты !

Гость||

Гость писал(a):

Киоск с прдукцией Каменка на Пионерской, продавец сегодня торговала без маски
Адрес свой напиши - вечерком зайду, поблагодарю за защиту общественного здоровья.

Гость||

Вирус попадает и на слизистую глаз. Что ж вы масочники, еще очки нацепите.

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Имя: Гость
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