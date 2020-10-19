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Общество

В Пензе накажут отказавшихся от масок пассажиров автобусов

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Не все жители Пензы соблюдают требования безопасности во время пандемии коронавируса. Люди игнорируют правила, думая, что никакой угрозы нет, а если и есть, то их беда не коснется. Некоторые полагают, что маски вообще бесполезны, и не пользуются ими.

Однако есть строгие требования, за нарушение которых предусмотрено наказание. Поэтому в городе продолжаются межведомственные рейды, контролирующие соблюдение гражданами масочного режима в общественных местах.

За два дня, 18 и 19 октября, в областном центре проследили за ситуацией в автобусах и маршрутках. Проверяющие обращали внимание и на пассажиров, и на водителей, и на кондукторов. В итоге только первые подверглись административной ответственности. Другие же поголовно соблюдали режим. На семерых пензенцев составили протоколы.

Ранее, 17 октября, во время рейда правоохранители оштрафовали посетителей торговых центров.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Вот кто эти требования придумал, почему не отвечают за заболевания при ношении масок.

Как за ответственность за свои слова? Или распоряжение есть, а что оно не даёт результат - не наше дело?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Другие же поголовно соблюдали режим
Поголовно)

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Другие же поголовно соблюдали режим
Тем не менее поголовие сокращается и сокращается...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Другие же поголовно соблюдали режим.
Уже в открытую говорят, что мы стадо, то есть быдло

Гость||

Я вот маску на локте ношу. Там она мне меньше всего мешает.

Гость||

Гость писал(a):

В Пензе накажут отказавшихся от масок пассажиров автобусов
Давно пора. Достали эти варвары.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

На семерых пензенцев составили протоколы.
семерых это в одной маршрутке, почему остальных не оштрафовали?

Гость||

я теперь ещё и подгузник ношу, мало ли

Гость||

На сайте СDC(аналога Минздрава в США) даны результаты

проведенных в июле исследований влияния ношения масок на заражение SARS-COV-2 в

течении 14 дней до болезни, проведенных в 11 госпиталях различных штатов США В

результате- тех, кто никогда не носил маску, заболело 5 человек(3,1%)

- тех, кто редко носил маску, заболело 6 человек (3,8%)

-тех, кто иногда носил маску, заболело7 человек (4,4%)

- тек, кто часто носил маску, заболело 23 человека (14%)

- тех, кто всегда носил маску, заболело 118 человека ( 74,2%)

Господа, проверяльщики и штрафовальщики, УГРОБИМ СОБСТВЕННОЕ НАСЕЛЕНИЕ, верно?

Гость||

Всё правильно, маршрутки и созданы для перевозки скота. Главное, чтоб в намордниках, чтоб не бросалось на добропорядочных представителей власти.

Гость||

Вместо того, чтобы заниматься своей прямой работой, проверяющие обдирают население... Это не забота о здоровье. Забота - это качественное и своевременное оказание медицинской помощи.

Гость||

маска вредна для здорового человека.....это уже давно доказано!!!!!!!!!

Гость||

Гость писал(a):

качественное и своевременное оказание медицинской помощи.
вам маски прописали. Или мало заботы? Тогда выпишем ещё и штраф.

Гость||

А наша полиция больше не нечто неспособна, алкашей штрафовать да теперь масочников. Если бы работали то у нас половина госслужащих сидела бы давно.

Гость||

Задолбали своими масками!!!! Создайте условия - соблюдать дистанцию в транспорте!!! Маршрутки замените на автобусы!!! И чтоб ходили чаще!!!

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Имя: Гость
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