В Пензе накажут отказавшихся от масок пассажиров автобусов

19.10.2020 | 16:13

Не все жители Пензы соблюдают требования безопасности во время пандемии коронавируса. Люди игнорируют правила, думая, что никакой угрозы нет, а если и есть, то их беда не коснется. Некоторые полагают, что маски вообще бесполезны, и не пользуются ими.

Однако есть строгие требования, за нарушение которых предусмотрено наказание. Поэтому в городе продолжаются межведомственные рейды, контролирующие соблюдение гражданами масочного режима в общественных местах.

За два дня, 18 и 19 октября, в областном центре проследили за ситуацией в автобусах и маршрутках. Проверяющие обращали внимание и на пассажиров, и на водителей, и на кондукторов. В итоге только первые подверглись административной ответственности. Другие же поголовно соблюдали режим. На семерых пензенцев составили протоколы.

Ранее, 17 октября, во время рейда правоохранители оштрафовали посетителей торговых центров.