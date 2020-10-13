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Общество

В Пензе ежедневно будут проверять санобработку транспорта

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Пока одни наводят чистоту, другие издалека наблюдают за происходящим. На конечной остановке времени, чтобы обработать поручни, ручки в салоне общественного транспорта, у работников достаточно.

Дополнительная уборка между рейсами - это необходимость. В маршрутках, автобусах и троллейбусах - постоянный поток пассажиров, за сутки проходят сотни людей.

«У нас специальные таблетки, которые мы бросаем в воду. Они растворяются, и хлорированной водой мы все протираем», - рассказала кондуктор троллейбуса Марина Мирош.

В ежедневном режиме теперь организованы проверки за тем, как компании-перевозчики выполняют требования Роспотребнадзора.

«Водители должны выходить на линию в масках, кондуктора должны быть в масках. Обработку общественного транспорта должны проводить как перед выходом, так и на конечных остановках - в отсутствие пассажиров», - сообщил и. о. начальника Управления транспорта и связи г. Пензы Михаил Глушков.

Еще весной, спустя неделю после объявления пандемии, на дезинфекцию, в том числе и общественного транспорта, обратили особое внимание. Работники бюджетного предприятия одними из первых вышли на борьбу с вирусом.

Летом, когда число зараженных пошло на спад и люди расслабились, стал угасать интерес и к санитарному состоянию транспорта. Теперь вновь активно взялись за дезинфекцию, да и в лица пассажиров стали всматриваться.

«Больше стало в масках заходить, заходят и сразу надевают. Но, конечно, не все. Мы не можем сказать людям «выходите», им на работу надо ехать. У нас для пассажиров наклеена информация, и еще сами говорим, чтобы надевали маски», - отметила Марина Мирош.

«В случае выявления нарушителя масочного режима при проведении контрольных мероприятий в общественном транспорте данный пассажир будет оштрафован в размере от 500 рублей», - заявил Михаил Глушков.

Но высадить пассажира из автобуса или маршрутки за отсутствие средств индивидуальной защиты не могут - нет для этого законных оснований.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Какая санобработка, в маршрутках вдоль окон пыль годовая лежит.

Гость||

Хорош штоль. Яйца мои смешить.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«В случае выявления нарушителя масочного режима при проведении контрольных мероприятий в общественном транспорте данный пассажир будет оштрафован в размере от 500 рублей», - заявил Михаил Глушков.
Глушков, Миша, отец родный!!! Хоть ты! юридическое определение найди! МАСОЧНОМУ РЕЖИМУ!!!

Гость||

Хотябы просто помойте салоны транспорта!

Гость||

Ежедневно нужно проверять кабинеты бездельников чиновников, администрации и министерства и с огромным пристрастием !

Гость||

20:23 ни ни, ты что, власть проверять ни в коем случае низя! Там святые сидят

Имя: Гость
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