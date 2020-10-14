В Пензе водителей маршруток уличили в нарушении масочного режима

14.10.2020 | 12:05

В Пензе не все водители общественного транспорта соблюдают требования Роспотребнадзора, связанные с распространением коронавирусной инфекции. Это выяснилось при проверке, проведенной сотрудниками городского управления транспорта и связи во вторник, 13 октября.

«Во время очередного мониторинга было установлено, что более 90% водителей и кондукторов соблюдают масочный режим при работе на линии», - рассказали в пресс-службе мэрии.

Масок не обнаружилось у водителей маршруток № 18, 25, 68, 77 и 89. Материалы по фактам всех нарушений были направлены в Управление по делам ГОЧС г. Пензы для составления административных протоколов.

Согласно ст. 20.6.1 КОАП РФ, невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности влечет предупреждение или наложение административного штрафа. Для граждан его сумма составляет от 1 до 30 тысяч рублей; для должностных лиц - от 10 до 50 тысяч; для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 30 до 50 тысяч; для юридических лиц - от 100 до 300 тысяч.

Ранее сообщалось, что контроль за соблюдением санитарных требований в общественном транспорте усилили из-за подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией и ОРВИ. Автобусы, троллейбусы и маршрутки должны ежедневно обрабатывать. Водители, кондукторы и пассажиры обязаны носить маски.