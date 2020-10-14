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Общество

В Пензе водителей маршруток уличили в нарушении масочного режима

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В Пензе не все водители общественного транспорта соблюдают требования Роспотребнадзора, связанные с распространением коронавирусной инфекции. Это выяснилось при проверке, проведенной сотрудниками городского управления транспорта и связи во вторник, 13 октября.

«Во время очередного мониторинга было установлено, что более 90% водителей и кондукторов соблюдают масочный режим при работе на линии», - рассказали в пресс-службе мэрии.

Масок не обнаружилось у водителей маршруток № 18, 25, 68, 77 и 89. Материалы по фактам всех нарушений были направлены в Управление по делам ГОЧС г. Пензы для составления административных протоколов.

Согласно ст. 20.6.1 КОАП РФ, невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности влечет предупреждение или наложение административного штрафа. Для граждан его сумма составляет от 1 до 30 тысяч рублей; для должностных лиц - от 10 до 50 тысяч; для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 30 до 50 тысяч; для юридических лиц - от 100 до 300 тысяч.

Ранее сообщалось, что контроль за соблюдением санитарных требований в общественном транспорте усилили из-за подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией и ОРВИ. Автобусы, троллейбусы и маршрутки должны ежедневно обрабатывать. Водители, кондукторы и пассажиры обязаны носить маски.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото penza-gorod.ru
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Гость||

Когда еще и валидаторы раздадут чтоб не расслаблялись, билеты выбирали как и в троллейбусах водитель делает

Гость||

penzainform.ru писал(a):

для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 30 до 50 тысяч; для юридических лиц - от 100 до 300 тысяч.
То есть организации оштрафуют от 30 тыс, а водителей на 10? Или все же одумаются?

Гость||

А где онлайн кассы в общественном транспорте? Почему в Пензенской области не исполняется федеральный закон?

Гость||

Закон федеральный-вот и задай этот вопрос федералам!

Гость||

На скорой не всегла в масках ездят, а они про маршрутки! Да там одни маргиналы работают, которы водить авто не умеют: газуют, а потом резко тормозят и так всю дорогу, блеванёшь от такой езды! Расписание не соблюдают, после 20ч уже домой норовят смыться! Проверьте лучше их работу , а не маски эти, ироды!

Гость||

А помните фильм: "Королева бензоколонки"? Вот как должен выглядеть водитель общественного транспорта. А мы ведь так жили.

А попроси маршрутчика так себя вести.

Гость||

Гость писал(a):

блеванёшь от такой езды!
И уплатишь за химчистку салона. Он же лучший водитель.

Гость||

сегодня поклонники восточно-иудейского культа отмечают один из своих праздников.

В храмиках полно персонажей 65+, все они без масок, еще и картинки друг за другом целуют.

Туда примчит роспотребнадзор?

Гость||

Едешь каждый день в маршрутке битком забитой, там дышать нечем, да еще маску надевай. Сегодня ехала - от духоты чуть в обморок не грохнулась, а если бы еще в маске была? Вы сперва соблюдайте правила перевозки пассажиров, а потом требуйте от пассажиров маски!

Гость||

Сидя чуть не грохнулись? Если стояли, то зачем вообще заходили в неё?

Гость||

А как на работу успеть? Маршрутку ждать загребёшься, ходят как хотят водилы, набивают, чтоб содрать по-больше!

Гость||

Не прошло и полгода, а уже уличили. Оперативно.

Гость||

Очередной бред! Скорую водитель или "сердобольные" пассажиры вызывать будут, если из-за вашей тряпки на лице с человеком что-то случится? Или, может, водитель сам в больницу отвезёт?

Гость||

Маски не спасают от вируса. Сама ВОЗ, в лице г-на Язаревича, говорит об этом. А вот в грязных масках весь день ходить и ездить, это что, гигиенично. Это вред здоровью, да при том если хроник, если эмфизема, анемия? Таким больным маски вообще противопоказаны.

Гость||

Гость писал(a):

Едешь каждый день в маршрутке битком забитой, там дышать нечем, да еще маску надевай. Сегодня ехала - от духоты чуть в обморок не грохнулась, а если бы еще в маске была? Вы сперва соблюдайте правила перевозки пассажиров, а потом требуйте от пассажиров маски!
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