В Пензенской области растет число детей, зараженных коронавирусом

18.10.2020 | 11:44

В Пензенской области дети продолжают заражаться коронавирусом. Из 164 заболевших, диагноз которым поставили за последние сутки, 24 - несовершеннолетние.

Речь идет о пациентах в возрасте 1 года, 2, 4, 5 (двое), 7, 8, 9 (четверо), 11 (двое), 12 (трое), 13, 14 (двое), 15 (трое) и 16 (двое) лет, уточнили в региональном оперативном штабе в воскресенье, 18 октября.

88 из новых инфицированных оказались жителями Пензы, 22 - Шемышейского района, 19 - Пензенского, 14 - Сердобского, по 4 - города Заречного и Малосердобинского района, по 3 - Лунинского и Бессоновского, по 2 - Мокшанского и Спасского, по 1 - Нижнеломовского, Бековского и Колышлейского.

В целом за все время пандемии коронавирус выявили у 13 063 жителей региона, 10 030 из них выздоровели, 148 скончались.

Накануне COVID-19 выявили у 20 детей.