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Общество

На пензенском вокзале провели полную дезинфекцию

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Вокзал Пенза-I подвергся полной дезинфекции. Специалисты обработали поверхности во всех помещениях высокоэффективными антисептическими средствами.

Как сообщили в пресс-службе Пензенского региона Куйбышевской железной дороги, сотрудники ежедневно каждые два часа дезинфицируют входные группы, зоны у касс и справочных окон, банкоматов.

Кроме того, на пол нанесли специальную разметку, чтобы напомнить пассажирам о необходимости соблюдать дистанцию.

В Пензенской области в связи с подъемом заболеваемости коронавирусом вернулись к санитарной обработке мест скопления людей. Дезинфекции подвергаются не только зоны отдыха, но и входные группы учреждений, общественный транспорт.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото пресс-службы Пензенского региона КбшЖД
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

общественный транспорт.
Что за наносредства используются при обработке общественного транспорта, если под окнами как была пыль так и осталась?

Гость||

Дурачок комментирует опять

Имя: Гость
Комментарий:

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