На пензенском вокзале провели полную дезинфекцию

15.10.2020 | 16:22

Вокзал Пенза-I подвергся полной дезинфекции. Специалисты обработали поверхности во всех помещениях высокоэффективными антисептическими средствами.

Как сообщили в пресс-службе Пензенского региона Куйбышевской железной дороги, сотрудники ежедневно каждые два часа дезинфицируют входные группы, зоны у касс и справочных окон, банкоматов.

Кроме того, на пол нанесли специальную разметку, чтобы напомнить пассажирам о необходимости соблюдать дистанцию.

В Пензенской области в связи с подъемом заболеваемости коронавирусом вернулись к санитарной обработке мест скопления людей. Дезинфекции подвергаются не только зоны отдыха, но и входные группы учреждений, общественный транспорт.