Зареченцев с коронавирусом будут долечивать в перинатальном центре

14.10.2020 | 13:14

В Заречном начальник МСЧ-59 Андрей Капустин прокомментировал перепрофилирование перинатального центра под инфекционный госпиталь и рассказал о дальнейших действиях в случае обострения ситуации с коронавирусом в городе.

С 12 октября часть зареченского перинатального центра открыли для приема заразившихся COVID-19, оборудовав там боксированные палаты. Пока планируют задействовать 25 койко-мест. В перспективе медики готовы развернуть 60. Если возникнет необходимость, в центре появится 100 мест для инфицированных.

«Всех зареченцев с коронавирусом, которым необходимо стационарное лечение, первично госпитализируют именно в инфекционное отделение. Острый период течения болезни - это, как правило, первые две недели - они проводят там. А в перинатальный центр пациенты отправляются на долечивание, восстановление жизненных сил. Этот период тоже может занять до двух недель», - приводит слова Андрея Капустина портал «Город Z».

Медик рассказал, что весной, когда в ЗАТО началась эпидемия коронавируса, горожан направляли на лечение в Пензу. Затем для заразившихся подготовили инфекционное отделение в МСЧ-59. Там создано 92 койко-места. Перепрофилирование перинатального центра - это следующий шаг. Если ситуация обострится, специалистам придется задействовать хирургический или терапевтический корпус.

«Не хотелось бы, чтобы так произошло», - отметил Андрей Капустин.

Ежедневно в городе госпитализируют около 10 человек со средней и тяжелой формой коронавируса. Медик подчеркнул, что если зареченцы не будут соблюдать мер предосторожности, число заразившихся станет расти.

После перепрофилирования перинатального центра роженицам из Заречного придется ехать в Пензу. Андрей Капустин призвал горожанок отнестись к этому с пониманием. В целом специалисты зареченского перинатального центра принимали 5-7 малышей в неделю.