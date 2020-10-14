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Общество

В РПН рассказали, запрещены ли в регионе массовые мероприятия

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На среду, 14 октября, судьба массовых мероприятий в Пензенской области еще не решена. Ранее стало известно, что региональное управление Роспотребнадзора внесло предложение об их отмене в связи с подъемом заболеваемости коронавирусом.

Некоторые акции действительно приостановили. Так, проект «Жить активно - здорово!», на котором пензенцы могли проверить состояние своего здоровья и получить бесплатный абонемент на один сеанс плавания в бассейне, отменили.

Другие массовые мероприятия, например традиционную осеннюю ярмарку, провели с соблюдением необходимых противоэпидемических мер.

Вопрос, действует ли в регионе запрет на проведение культурных, спортивных мероприятий с большим скоплением людей, задали на личной странице губернатора Ивана Белозерцева в соцсети Instagram.

Представитель регионального управления Роспотребнадзора ответил, что в настоящий момент предложение об отмене массовых мероприятий в области находится на рассмотрении оперативного штаба. Пока там не приняли решения.

Подобные акции должны проводиться не более чем с 50% загрузкой, пояснил представитель ведомства.

Число заразившихся COVID-19 в регионе ежедневно растет. На 14 октября суточный прирост пациентов составил 145. В последний раз свыше 110 новых случаев инфицирования в области фиксировали в начале июня. Тогда действовал запрет на проведение массовых мероприятий.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Никто не хочет брать на себя ответственность. Все у нас хорошо все под контролем. Пытайтесь дозвониться до врача.

Гость||

Пытайтесь, но не факт что дозвонитесь!

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