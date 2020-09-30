РПН рекомендовал приостановить массовые мероприятия в области

30.09.2020 | 13:56

Глава Управления Роспотребнадзора по Пензенской области Михаил Перекусихин заявил о необходимости отказаться на время от массовых мероприятий. С таким предложением он выступил на заседании в региональном правительстве в среду, 30 сентября.

«Руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека рассказал о причинах роста заболеваемости в регионе. Он добавил, что на сегодняшний момент необходимо приостановить проведение культурно-массовых, спортивных, выставочных, публичных мероприятий. Вместе с тем сохраняется необходимость обязательного использования масок в транспорте, в торговых сетях», - сообщает РИА ПО.

По состоянию на 30 сентября в регионе зарегистрировали 10 883 случая коронавирусной инфекции. 8 885 пациентов выздоровели, 132 ушли из жизни.

Проведение массовых мероприятий было разрешено 30 июля после более чем четырехмесячного запрета из-за угрозы распространения коронавируса.

30 сентября стало известно, что постановлением губернатора Ивана Белозерцева в области вновь продлен режим повышенной готовности, на этот раз до 15 октября.

В минувшие выходные в Пензе прошло сразу два массовых мероприятия: «Кросс нации», в котором приняли участие около 7 000 человек, и общегородской субботник, объединивший 8 874 человека.