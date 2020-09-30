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Общество

РПН рекомендовал приостановить массовые мероприятия в области

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Глава Управления Роспотребнадзора по Пензенской области Михаил Перекусихин заявил о необходимости отказаться на время от массовых мероприятий. С таким предложением он выступил на заседании в региональном правительстве в среду, 30 сентября.

«Руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека рассказал о причинах роста заболеваемости в регионе. Он добавил, что на сегодняшний момент необходимо приостановить проведение культурно-массовых, спортивных, выставочных, публичных мероприятий. Вместе с тем сохраняется необходимость обязательного использования масок в транспорте, в торговых сетях», - сообщает РИА ПО.

По состоянию на 30 сентября в регионе зарегистрировали 10 883 случая коронавирусной инфекции. 8 885 пациентов выздоровели, 132 ушли из жизни.

Проведение массовых мероприятий было разрешено 30 июля после более чем четырехмесячного запрета из-за угрозы распространения коронавируса.

30 сентября стало известно, что постановлением губернатора Ивана Белозерцева в области вновь продлен режим повышенной готовности, на этот раз до 15 октября.

В минувшие выходные в Пензе прошло сразу два массовых мероприятия: «Кросс нации», в котором приняли участие около 7 000 человек, и общегородской субботник, объединивший 8 874 человека.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — riapo.ru
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Гость||

Где был раньше бесполезный рпн?

Гость||

то есть крестных ходов больше не будет?!

И мощей свежих не завезут теперь? :(

Гость||

Опомнились или просто поступило предложение и пир во время чумы продолжится?

Гость||

Кина не будет...

Гость||

РПН это Ребята Путинский Надежд?

Гость||

ну вот вам и бесплатно поплавали

Гость||

Да тыж наш бесполезный мишаня,тыж наш перекусихин.ты поведай нам,тельце бестолковое,куда ты смотрел когда попы спасы устраивали,ярмарки дачников,дни города,выборы,линейки 1 сентября?опомнился миша? из жизни выпал ненадолго?

Гость||

Не справился с обязанностями ,в отставку.

Гость||

30.09.2020 14:36|

Да тыж наш бесполезный мишаня,тыж наш перекусихин.ты поведай нам,

Такие мероприятия ковида не существует. Пора понять в России живешь

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Глава Управления Роспотребнадзора по Пензенской области Михаил Перекусихин заявил о необходимости отказаться на время от массовых мероприятий.
А как же предвыборный День города и другие массовые мероприятия приуроченные к выборам?Сами спровоцировали вспышку пандемии.

Гость||

РПН, РПЦ... Куда-бы деться от этого или лучше, чтобы они куда-то делись

Гость||

НКВД на вас нет...

Имя: Гость
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