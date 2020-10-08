В Пензе COVID-19 не помешает провести традиционную ярмарку

08.10.2020 | 11:46

В субботу, 10 октября, в Пензе пройдет традиционная осенняя ярмарка. Торговые ряды разместятся на улице Гагарина, 7.

Пензенцы и гости города смогут приобрести фрукты и овощи, выращенные местными сельхозпроизводителями, посадочный материал, саженцы плодовых и ягодных культур, мед и продукцию пчеловодства.

«Специальное место будет отведено для торговли спецтехникой, дачным инвентарем, спецодеждой», - добавили в пресс-службе правительства области.

Ярмарка будет работать с 8:00 до 15:00.

На пресс-конференции 3 октября губернатор Иван Белозерцев указал на необходимость максимального сокращения массовых мероприятий.

«Даже когда их проводили летом, делали все, чтобы соблюдать меры безопасности. А сейчас мы отказываемся от этого», - отметил тогда глава региона.