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Общество

В Пензе COVID-19 не помешает провести традиционную ярмарку

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В субботу, 10 октября, в Пензе пройдет традиционная осенняя ярмарка. Торговые ряды разместятся на улице Гагарина, 7.

Пензенцы и гости города смогут приобрести фрукты и овощи, выращенные местными сельхозпроизводителями, посадочный материал, саженцы плодовых и ягодных культур, мед и продукцию пчеловодства.

«Специальное место будет отведено для торговли спецтехникой, дачным инвентарем, спецодеждой», - добавили в пресс-службе правительства области.

Ярмарка будет работать с 8:00 до 15:00.

На пресс-конференции 3 октября губернатор Иван Белозерцев указал на необходимость максимального сокращения массовых мероприятий.

«Даже когда их проводили летом, делали все, чтобы соблюдать меры безопасности. А сейчас мы отказываемся от этого», - отметил тогда глава региона.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

АХХВХАХАХ, нужно бооольшееееее мест скопления людей!!

Гость||

Преступное решение...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

«Даже когда их проводили летом, делали все, чтобы соблюдать меры безопасности. А сейчас мы отказываемся от этого», - отметил тогда глава региона.
А ярмарка все-таки будет? Как так?

Гость||

Ну и где Роспотребнадзор? Что думает Перекусихин?

Гость||

Перекусихин еще в начале сентября призывал отказаться от массовых мероприятий

Гость||

Даааа,хороша забота о населении вновьизбранного)))

Гость||

НИФАГАСЕ! Слов нет!

Гость||

Гость писал(a):

Гость|08.10.2020 12:07|

Перекусихин еще в начале сентября призывал отказаться от массовых мероприятий

Разве запрет массовых мероприятий не входит в компетенцию Роспотребнадзора?

Гость||

Наверное, без руководства области не могут запретить, только рекомендовать.

Гость||

Такое количество заболевших!Для чего устраивать ярмарки?Берегите себя люди и будьте благоразумными!

Гость||

Маразм крепчал!!!

Гость||

Мужик на фото сейчас покажет фокус, как тыква на ваших глазах превратится в карету или в геленцвагель. Я не волшебник, я только учусь ..поэтому в Оку тоже может превратиться.

Гость||

Скоро ярмарки и гто на похоронах заставят проводить

Гость||

А ведь туда первым делом пойдут пожилые люди купить подешевле! Что , совсем нечем пенсии платить, подсократить пенсионеров решили?

Гость||

Ну да, побегут гтошники с грузом -200 на плечах, нынешняя обстановка и ситуация располагает.

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Имя: Гость
Комментарий:

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