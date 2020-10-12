В Пензе начали отменять массовые мероприятия

12.10.2020 | 15:01

В понедельник, 12 октября, Пензенский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики объявил об отмене акции «Жить активно - здорово».

В рамках мероприятия жители и гости Пензы могли проверить состояние своего здоровья и получить абонемент на бесплатное посещение бассейна.

Акцию, ранее отмененную из-за распространения коронавируса, возобновили в конце сентября. Мероприятия проводились каждый четверг в различных спортивных объектах города. Их график составили до 1 ноября включительно.

«На основании рекомендаций Управления Роспотребнадзора по Пензенской области приостанавливается проведение массовых акций для населения в общественных местах. Начиная с 15 октября отменяются мероприятия в рамках проекта «Жить активно – здорово», - написано на странице областного центра здоровья в соцсети «ВКонтакте».

О том, когда возобновится акция, учреждение сообщит позднее.