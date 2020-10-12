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Общество

В Пензе начали отменять массовые мероприятия

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В понедельник, 12 октября, Пензенский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики объявил об отмене акции «Жить активно - здорово».

В рамках мероприятия жители и гости Пензы могли проверить состояние своего здоровья и получить абонемент на бесплатное посещение бассейна.

Акцию, ранее отмененную из-за распространения коронавируса, возобновили в конце сентября. Мероприятия проводились каждый четверг в различных спортивных объектах города. Их график составили до 1 ноября включительно.

«На основании рекомендаций Управления Роспотребнадзора по Пензенской области приостанавливается проведение массовых акций для населения в общественных местах. Начиная с 15 октября отменяются мероприятия в рамках проекта «Жить активно – здорово», - написано на странице областного центра здоровья в соцсети «ВКонтакте».

О том, когда возобновится акция, учреждение сообщит позднее.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

То так?

Гость||

То сяк!

Гость||

Закрывайте город! И все предприятия останавливайте.все должны сидеть! Дома! До марта 2021!

Гость||

Дурдом! То придуманные праздники отмечали всем городом, то теперь начали отменять массовые мероприятия. Где ты, логика? Грибы собираешь?

Гость||

Как своевременно то! Главное успели ярмарку провести))

Гость||

Какая уж здесь логика?

Гость||

Это вам кара Божья. лопали халявный яблоШный пирог 16 августа ,а разрешено было с 19. Сами несётесь к гиене огненной...

Гость||

Не выключайте фонтан. Всю зиму.

Гость||

Собиратель грибов точно безумец,ярмарку устроил!

Имя: Гость
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