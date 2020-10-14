В Пензе кружки приготовились к работе в дистанционном режиме

14.10.2020 | 14:35

В среду, 14 октября, на комиссии Пензенской гордумы председатель спорткомитета Владислав Чесноков сообщил о готовности учреждений, где организуется досуг детей и подростков, перейти на работу в дистанционном режиме.

Речь идет о секциях и кружках, в которых ребята занимаются в свободное от учебы время.

Владислав Чесноков рассказал, что схема дистанционной деятельности была опробована в летние месяцы при более жестких, чем сейчас, ограничениях.

«Конечно, хотелось бы с детьми работать очно, но наши спортивные школы и учреждения допобразования готовы к работе и в онлайн-режиме», - уточнил докладчик, пояснив, что, к примеру, для спортсменов формируют индивидуальные программы тренировок.

По его словам, этой осенью ни один из кружков полностью на карантин не закрывался. Были лишь группы, где выявляли заболевших детей или тренеров, в таких коллективах занятия прекращали.