Губернатор: Массовые мероприятия сходят на нет

Массовые мероприятия в Пензенской области сходят на нет. Об этом заявил губернатор Иван Белозерцев на пресс-конференции в субботу, 3 октября.
«Даже когда их проводили летом, делали все, чтобы соблюдать меры безопасности. А сейчас мы отказываемся от этого. Например, сегодня должно было пройти в киноконцертном зале мероприятие, посвященное Дню учителя. Мы пригласили всего несколько человек, которые были награждены, и поздравили людей. Не стали собирать зал на 1 600 человек», - рассказал глава региона.
По его словам, введение мер, аналогичных апрельским, может быть при худшем варианте развития событий.
«Когда мы поймем, что можем не справиться с наплывом больных, могут быть введены меры, которые были приняты раньше», - отметил Белозерцев.
По данным на 3 октября, в Пензенской области коронавирусом заразилось 11 174 жителя, 137 умерло, 9 118 выздоровело.
30 сентября на совещании в правительстве глава регионального управления Роспотребнадзора Михаил Перекусихин заявил о необходимости приостановить проведение культурно-массовых, спортивных, выставочных, публичных мероприятий.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
Он это у Карельского пусть спросит сходят на нет или ещё в плане поактивничать толпой погуще с отсувениренными бабульками