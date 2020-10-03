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Общество

Губернатор: Массовые мероприятия сходят на нет

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Массовые мероприятия в Пензенской области сходят на нет. Об этом заявил губернатор Иван Белозерцев на пресс-конференции в субботу, 3 октября.

«Даже когда их проводили летом, делали все, чтобы соблюдать меры безопасности. А сейчас мы отказываемся от этого. Например, сегодня должно было пройти в киноконцертном зале мероприятие, посвященное Дню учителя. Мы пригласили всего несколько человек, которые были награждены, и поздравили людей. Не стали собирать зал на 1 600 человек», - рассказал глава региона.

По его словам, введение мер, аналогичных апрельским, может быть при худшем варианте развития событий.

«Когда мы поймем, что можем не справиться с наплывом больных, могут быть введены меры, которые были приняты раньше», - отметил Белозерцев.

По данным на 3 октября, в Пензенской области коронавирусом заразилось 11 174 жителя, 137 умерло, 9 118 выздоровело.

30 сентября на совещании в правительстве глава регионального управления Роспотребнадзора Михаил Перекусихин заявил о необходимости приостановить проведение культурно-массовых, спортивных, выставочных, публичных мероприятий.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Он это у Карельского пусть спросит сходят на нет или ещё в плане поактивничать толпой погуще с отсувениренными бабульками

Гость||

#кабельского# даже правка не хочет оставлять

Гость||

да пускай будут теперь ковид не страшен здесь новостили что пилюльки от ковида появились захворал пилюльки от кушал и выздоровел или нет?

Гость||

Если считать открытие дырявого Иван-коня(народное) на фонтане и Курдовской Маме-шахидке,то лучше бы таких мероприятий не было вообще.

От слова совсем...

Гость||

Даже когда их проводили летом, делали все, чтобы соблюдать меры безопасности. А

лжец и лицемер. ходили 2 брата акробата с лидиным напару без намордников, лыбились паскудники.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Даже когда их проводили летом, делали все, чтобы соблюдать меры безопасности.
Как всегда ложь,лицемерие и враньё ,а факты это День города и инаугурация губернатора ,фото с этого с этого мероприятия здесь выкладывали.

Гость||

Гость писал(a):

Как всегда ложь,лицемерие и враньё ,а факты это День города и инаугурация губернатора ,фото с этого с этого мероприятия здесь выкладывали.
Правда, не соблюдали мер безопасности.

Гость||

Гость писал(a):

3.10.2020 14:09|

Если считать открытие дырявого Иван-коня(народное) на фонтане и Курдовской Маме-шахидке,то лучше бы таких мероприятий не было вообще.

От слова совсем...

За эти два мероприятия надо увольнять Курдову и Йоффе.

Гость||

Эти вонючие мероприятия на хрен не кому не сдались. Отстаньте от людей.

Гость||

Гость писал(a):

Если считать открытие дырявого Иван-коня(народное) на фонтане и Курдовской Маме-шахидке,то лучше бы таких мероприятий не было вообще.

От слова совсем...

За эти два мероприятия надо увольнять Курдову и Йоффе.

Просто увольнять ИЛИ ???

Гость||

страна переходит в режим одиночных камер для пенсионеров и больных ? чтобы побыстрее "откинули копыта"?

Имя: Гость
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