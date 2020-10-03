Губернатор: Массовые мероприятия сходят на нет

03.10.2020 | 13:47

Массовые мероприятия в Пензенской области сходят на нет. Об этом заявил губернатор Иван Белозерцев на пресс-конференции в субботу, 3 октября.

«Даже когда их проводили летом, делали все, чтобы соблюдать меры безопасности. А сейчас мы отказываемся от этого. Например, сегодня должно было пройти в киноконцертном зале мероприятие, посвященное Дню учителя. Мы пригласили всего несколько человек, которые были награждены, и поздравили людей. Не стали собирать зал на 1 600 человек», - рассказал глава региона.

По его словам, введение мер, аналогичных апрельским, может быть при худшем варианте развития событий.

«Когда мы поймем, что можем не справиться с наплывом больных, могут быть введены меры, которые были приняты раньше», - отметил Белозерцев.

По данным на 3 октября, в Пензенской области коронавирусом заразилось 11 174 жителя, 137 умерло, 9 118 выздоровело.

30 сентября на совещании в правительстве глава регионального управления Роспотребнадзора Михаил Перекусихин заявил о необходимости приостановить проведение культурно-массовых, спортивных, выставочных, публичных мероприятий.