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Общество

В Заречном объявлен карантин по бешенству из-за погибшей лисы

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В Заречном объявлен 60-дневный карантин по бешенству. Это связано с тем, что 22 сентября в районе заводского цеха № 13 горожане обнаружили труп лисы.

Его отправили на исследование в ветеринарную лабораторию, и специалисты выяснили, что животное было поражено гидрофобией - так еще называют страшное заболевание.

Как сообщает портал «Заречье сегодня», окончательные результаты будут известны только через месяц, когда завершатся биопробы на мышах. Также в лаборатории обнаружили гематомы на теле лисицы, они свидетельствуют о том, что она все же попала под колеса автомобиля.

Сотрудники ветстанции провели дезинфекцию места, где было найдено мертвое животное, и прилегающей территории.

Руководитель станции по борьбе с болезнями животных Наталья Козина предупредила: хотя в этом промышленном районе зареченцы почти не выгуливают питомцев, имеются предприятия, на территории которых живут сторожевые собаки. Их раз в год обязательно нужно прививать от бешенства. Для этого следует привезти животное на станцию или пригласить ветеринаров приехать на место.

Угроза существует и для домашних любимцев - они рискуют заразиться от крови или слюны, оставленных больным животным. Кстати, ветеринары советуют прививать и кошек, даже если те не выходят на прогулки: хозяин может принести вирус домой на обуви.

На станции прививку от бешенства делают бесплатно.

«Заплатить владельцам животных нужно только за перчатки и шприц. Саму вакцину мы получаем по федеральной программе. Дело в том, что Пензенская область входит в десятку регионов страны, неблагополучных по бешенству», - уточнила Наталья Козина.

«Кстати, бешенством могут болеть и лоси, которых в городе сейчас 12–14 особей, считая приплод. Но бытующее мнение, что к людям выходят только больные животные, - миф», - предупреждает «Заречье сегодня».

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Ёжиков переставайте есть,они тоже переносчики бешенства...

Гость||

Опять Заречный прославляет себя новостями.

Гость||

давно пора заварить ворота в этот элитный лосятник

Гость||

Ёжики расплодились,потому-что кочевников-каманчей нет. Они испокон веков ежей жрали,а в Заречном настоящий охраняемый заповедник.

Слава Заречному!

Гость||

Заварить!!!

Гость||

Пензюки культивируют других зверей : белочек и жабочек

Имя: Гость
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