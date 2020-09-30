Стало известно, сколько лосей живет в Заречном

30.09.2020 | 08:28

Зареченцам вновь разъяснили правила поведения при встрече с лосем. Сейчас у сохатых период гона, и они могут быть агрессивны.

Как сообщает портал «Заречье сегодня» со ссылкой на сотрудников МКУ «Управление МТО», в городе обитает около 12-14 особей вместе с потомством. В период гона при встрече с животным не стоит к нему подходить или пытаться контактировать с ним, также не следует делать угрожающих жестов, шуметь и размахивать руками. Лучше всего будет спокойно уйти с дороги сохатого, спрятаться за преградой.

Зареченцы регулярно делятся в соцсетях видео, героями которых становятся лесные великаны. В кадр попадают не только бои, которые устраивают лоси прямо во дворах жилых домов.

Так, в начале сентября горожанин запечатлел сохатого, который пересекает дорогу в зоне действия пешеходного перехода. «В Заречном настолько суровые блюстители закона, что даже лоси не рискуют нарушать ПДД», - прокомментировал ролик автор.