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Общество

Стало известно, сколько лосей живет в Заречном

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Зареченцам вновь разъяснили правила поведения при встрече с лосем. Сейчас у сохатых период гона, и они могут быть агрессивны.

Как сообщает портал «Заречье сегодня» со ссылкой на сотрудников МКУ «Управление МТО», в городе обитает около 12-14 особей вместе с потомством. В период гона при встрече с животным не стоит к нему подходить или пытаться контактировать с ним, также не следует делать угрожающих жестов, шуметь и размахивать руками. Лучше всего будет спокойно уйти с дороги сохатого, спрятаться за преградой.

Зареченцы регулярно делятся в соцсетях видео, героями которых становятся лесные великаны. В кадр попадают не только бои, которые устраивают лоси прямо во дворах жилых домов.

Так, в начале сентября горожанин запечатлел сохатого, который пересекает дорогу в зоне действия пешеходного перехода. «В Заречном настолько суровые блюстители закона, что даже лоси не рискуют нарушать ПДД», - прокомментировал ролик автор.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Заголовок ахахахахаха

Гость||

Ещё в Заречном много белок и ежей)) чисто, много зелени и очень красиво) А в Пензе вонь и мусор

Имя: Гость
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