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Общество

В Заречном ветврачи выяснили причину гибели лисицы

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Во вторник, 22 сентября, в Заречном, на проезжей части около 13-го цеха ПО «Старт», горожане обнаружили труп лисы и сообщили об этом на станцию по борьбе с болезнями животных.

На место происшествия выехали ветврачи, забрали мертвого зверя и доставили в лабораторию. Специалистам предстояло определить причину гибели лисицы.

Как сообщает портал «Город Z» со ссылкой на руководителя зареченской станции по борьбе с болезнями животных Наталью Козину, следов крови на лисе не было, поэтому неясно, попала она под машину или нет.

Ветврачи обратили внимание, что с мертвого животного посыпались клещи. Одной из предполагаемых причин смерти стал пироплазмоз, переносчиками которого являются эти кровососы.

Специалисты также должны были выяснить, заражена ли лисица бешенством. Оказалось, что это действительно так. Данный факт подтвердили в Пензенской областной ветеринарной лаборатории.

На ближайшие два месяца на всю территорию, прилегающую к месту обнаружения трупа, будет наложен карантин по бешенству.

В январе этого года двое зареченцев нашли на дороге за городом мертвую лису и привезли в гараж, решив продать шкурку. Однако они задумались о причине смерти хищницы и обратились к специалистам. Оказалось, что лиса была переносчиком бешенства. Гаражный кооператив признали эпизоотическим очагом по бешенству и установили карантин.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — gorodz.info
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Гость||

онкология

Гость||

Сварщик-ваш выход))))

Гость||

я здесь! электроды прогреваю

Гость||

Заварил! Готово!

Гость||

Гость писал(a):

Гость|23.09.2020 12:30|

Сварщик-ваш выход))))

не будет больше сварщика

Гость||

Срочно ворота заварить. Они там у себя то ветерана войны подожгут, то полицейский ребенка изнасилует, то в магазине горло ножом перережут, то труп в подъезд выкинут, то баба голая на столб залезет, то ребенка одного на дороге бросят, то дерево своими наркоманскими шприцами истыкают, то машину в сугробе зароют и забудут где, потом всем лосятником ее ищут. Вот зачем они все это делают? А к нам то и дело лезут. То наркоту прячут, то людей на парковке Леруа чуть не убьют. Как нам оградить наш город от их поведения? Срочно нужно ворота заваривать. Двойным швом.

Гость||

это из-за нарушения работы мозга на почве радиоактивного фона

Гость||

Лоси теперь взбесятся.

Гость||

Не нужно вешать ярлык на всех жителей,можно подумать такие проблемы только там,преступности везде хватает.

Имя: Гость
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