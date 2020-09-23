В Заречном ветврачи выяснили причину гибели лисицы

23.09.2020 | 12:00

Во вторник, 22 сентября, в Заречном, на проезжей части около 13-го цеха ПО «Старт», горожане обнаружили труп лисы и сообщили об этом на станцию по борьбе с болезнями животных.

На место происшествия выехали ветврачи, забрали мертвого зверя и доставили в лабораторию. Специалистам предстояло определить причину гибели лисицы.

Как сообщает портал «Город Z» со ссылкой на руководителя зареченской станции по борьбе с болезнями животных Наталью Козину, следов крови на лисе не было, поэтому неясно, попала она под машину или нет.

Ветврачи обратили внимание, что с мертвого животного посыпались клещи. Одной из предполагаемых причин смерти стал пироплазмоз, переносчиками которого являются эти кровососы.

Специалисты также должны были выяснить, заражена ли лисица бешенством. Оказалось, что это действительно так. Данный факт подтвердили в Пензенской областной ветеринарной лаборатории.

На ближайшие два месяца на всю территорию, прилегающую к месту обнаружения трупа, будет наложен карантин по бешенству.

В январе этого года двое зареченцев нашли на дороге за городом мертвую лису и привезли в гараж, решив продать шкурку. Однако они задумались о причине смерти хищницы и обратились к специалистам. Оказалось, что лиса была переносчиком бешенства. Гаражный кооператив признали эпизоотическим очагом по бешенству и установили карантин.