Избиение ребенка в Кузнецке: отца намерены лишить родительских прав

28.09.2020 | 15:46

В прокуратуре подвели итоги проверки, инициированной после избиения мужчиной 2-летней дочери.

Об инциденте стало известно 3 сентября. 29-летний горожанин один воспитывал двухлетних дочек-близняшек после смерти их матери. 2 сентября он выпил и избил одну из малышек. Когда у ребенка пошла кровь из уха, отец вызвал скорую.

Девочку госпитализировали в Кузнецкую межрайонную детскую больницу. Врачи диагностировали у нее черепно-мозговую травму. Малышка находилась в реанимации. На больничной койке оказалась и ее сестренка. Специалисты нашли у нее небольшие травмы.

Мужчину задержали, предъявив ему обвинение по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, совершенного в отношении малолетнего).

После того как мать умерла, дети сначала находились в доме ребенка. Однако в январе 2020 года сестер отдали отцу.

«Несмотря на достаточные данные для проведения профилактических мероприятий в отношении мужчины до возвращения ему в январе 2020 года детей, органами опеки и попечительства какая-либо работа не проводилась, не был надлежащим образом исследован вопрос о том, отпали ли причины помещения девочек в сиротское учреждение», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Сейчас решается вопрос об уголовном преследовании должностных лиц, допустивших возвращение детей в социально опасные для них условия.

Нарушения выявили и в работе Пензенского дома ребенка: не осуществлялся контроль за исполнением отцом родительских обязанностей во время нахождения девочек в учреждении, необходимая информация в органы опеки не направлялась. Центр соцобслуживания населения Кузнецка не вел патронаж семьи, хотя она состояла на учете.

Руководителям этих органов и учреждений системы профилактики внесли представления. От регионального минобра потребовали установить более жесткий контроль за исполнением муниципалитетами переданных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства.

В настоящее время управление образования Кузнецка готовит документы для помещения близняшек в дом ребенка после выписки из больницы и лишения их отца родительских прав.