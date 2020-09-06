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Происшествия

Стало известно о состоянии избитой отцом 2-летней кузнечанки

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Пензенские СМИ со ссылкой на детского омбудсмена Елену Столярову сообщили о состоянии двухлетней девочки, избитой отцом. Об инциденте, который произошел в Кузнецке, стало известно в четверг, 3 сентября.

29-летний горожанин один воспитывал дочек-близнецов с 2018 года, после смерти их матери. 2 сентября мужчина выпил и избил одну из малышек. Когда у ребенка пошла кровь из уха, отец вызвал скорую.

Девочку госпитализировали в Кузнецкую межрайонную детскую больницу. Врачи диагностировали у нее черепно-мозговую травму. По словам Елены Столяровой, малышка находится в реанимации. Она уже пришла в себя и пошла на поправку.

Также детский омбудсмен рассказала о том, что на больничной койке оказалась и сестренка девочки. Специалисты нашли у нее небольшие травмы. Следователям предстоит выяснить, каким образом они были получены.

«После смерти матери дети находились в доме ребенка. Однако в январе 2020 года сестер отдали отцу. При этом мужчина официально не работал, поэтому не мог получать положенных пособий на детей, кроме пособия по потере кормильца. Впоследствии его поставили на учет в ПДН за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей», - пишет портал Pravda-news.ru.

После того как девочек выпишут из больницы, их передадут в Кузнецкий дом ребенка. Отца малышек задержали, предъявив ему обвинение по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, совершенного в отношении малолетнего). Меру пресечения мужчине изберут в ближайшие дни.

В настоящее время обстоятельства инцидента выясняют региональное управление СК РФ и областная прокуратура.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Не работал, поэтому не мог получить пособий на детей... Детей отдали, но получить пособия не помогли. Дармоедов хоть раз наказали бы за бездействие, одни бумажки пишут

Имя: Гость
Комментарий:

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