За полгода в Пензу прибыло более 500 мигрантов

08.09.2020 | 09:25

Пензастат обнародовал данные по миграционному приросту в Пензе за январь - июнь 2020 года. За это время в областной центр приехало 3 908 человек, что на 23,1% меньше, чем за тот же период 2019-го.

Уехало из Пензы 3 361 человек. Это на 36,5% меньше по сравнению с январем - июнем 2019 года.

«В результате за первое полугодие 2020-го в областном центре сложился миграционный прирост населения, составивший 547 человек», - добавили в Пензастате.

В первом полугодии 2019-го специалисты зафиксировали миграционную убыль в 205 человек.

Чаще всего в Пензу переезжают жители других районов региона. Так, с января по июнь в столицу Сурского края перебрались 497 таких граждан.