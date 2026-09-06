В МВД разъяснили, как вернуть водительские права после лишения

Водителям, у которых изъяли права, для их возврата придется пройти ряд процедур. Об этом сообщили в воскресенье, 6 сентября, федеральные СМИ со ссылкой на пресс-центр МВД России.

Сначала нужно дождаться окончания срока лишения. По закону он составляет от 1 месяца до 3 лет.

Потом придется сдать теоретический экзамен на знание правил дорожного движения и уплатить все назначенные штрафы. При обращении за документом потребуется предъявить удостоверение личности.

В некоторых случаях необходимо медицинское заключение об отсутствии противопоказаний или ограничений к управлению транспортом. Справку запрашивают у тех, кто сел за руль в состоянии опьянения, отказался от прохождения медицинского освидетельствования или скрылся с места ДТП.

Невостребованные документы хранятся в Госавтоинспекции 3 года, после чего подлежат уничтожению.