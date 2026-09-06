7 сентября в Пензенской области слегка похолодает

Общество

7 сентября в Пензенской области слегка похолодает
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В понедельник, 7 сентября, в Пензенской области ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди. Прогноз подготовили в Приволжском УГМС.

В течение суток будет дуть северо-западный ветер со скоростью 8-13 м/с.

В ночь на понедельник термометры покажут +6...+11 градусов. Днем потеплеет до +14...+19.

В ночь на вторник, 8-е число, в прогнозе +4...+9 градусов, все так же облачно с прояснениями, но дожди ожидаются уже в большинстве районов.

В народном календаре 7 сентября августа - Тит Листопадник. В старину считалось, что дождь до обеда - к хорошей погоде, после - к затяжному холодному ненастью, ночью - к сухой осени.

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