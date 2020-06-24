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Общество

Пензенские волонтеры рассказали о поисках пропавшего мужчины

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На странице группы регионального отделения поискового отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте» опубликован рассказ о том, как волонтеры искали пропавшего мужчину.

В воскресенье, 21 июня, в 16:30 он ушел из больницы в неизвестном направлении, а вечером заявка на его розыск поступила к волонтерам.

Считалось, что из-за проблем со здоровьем мужчина передвигается очень медленно, к тому же он был дезориентирован, поэтому добровольцы рассчитывали найти его довольно быстро.

«Штаб начал работу с 22:30, на поиск приехали 12 человек. Несколько часов работы групп дали понять, что быстро и рядом мы его не найдем. Координатор поговорил с персоналом больницы. После разговора сложилось противоположное представление о физических возможностях пропавшего и стало понятно, что он может спокойно уйти очень далеко. Координатор начал расширять зону поиска, и всю ночь группы патрулировали уже более дальние районы. К утру начали получать свидетельства, что пропавшего видели в районе Военного Городка, в центре...» - говорится в посте.

В итоге помогла расклейка объявлений. Один из добровольцев побеседовал с очередным свидетелем, в итоге пропавшего нашли в центре Пензы и передали медикам.

Волонтеры благодарят всех, кто помогал в поисках пропавшего мужчины, которому действительно требовалась помощь.

«Никогда не думайте: что может решить мой репост - у меня всего 200 подписчиков! Может быть, именно ваш подписчик принесет ключевую информацию, которая поможет вернуться пропавшему домой», - обращаются поисковики к пензенцам.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото vk.com/la_penza
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