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Общество

На территории пензенского вуза из ямы вытащили собаку

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Спасатели в очередной раз помогли оказавшемуся в беде животному.

В пятницу, 19 июня, сотрудник Пензенского государственного аграрного университета сообщил в пожарно-спасательный центр о собаке, попавшей в технологическую яму на территории вуза. По его словам, животное не могло самостоятельно выбраться из ловушки.

Сотрудники ППСЦ приехали на место происшествия и по лестнице спустились за другом человека.

«С помощью специального приспособления они вытащили собаку на поверхность», - рассказали в пожарно-спасательном центре.

В Пензенской области специалисты не остаются безучастными, когда узнают об угрозе жизни и здоровью зверей.

28 апреля они достали из вентиляционной трубы кошку. 26 апреля поводом для приезда в село Засечное оказалась собака, попавшая в емкость очистных сооружений глубиной около 10 метров.

В январе в одном из домов капканом стала отопительная батарея: в ней застряла лапа четвероногого питомца. Профессионалы деблокировали травмированную конечность с помощью слесарного инструмента.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Спасибо Вам,спасатели, что откликаетесь и помогаете!

Гость||

Гость писал(a):

Гость|22.06.2020 14:18|

Спасибо Вам,спасатели, что откликаетесь и помогаете!

не за что это наша профессия мы за это получаем зарплату

Имя: Гость
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