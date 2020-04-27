Пензенские спасатели помогли попавшим в колодец мужчине и собаке

27.04.2020 | 12:55

Сотрудники Пензенского пожарно-спасательного центра пришли на помощь попавшим в беду мужчине и собаке.

В 12:17 в четверг, 23 апреля, спасатели приняли вызов от дежурного отдела полиции № 2 по Пензе. Он сообщил, что на улице Измайлова в колодце находится мужчина. Пострадавшему нужна помощь еще и потому, что туда поступает вода.

Сотрудники центра немедленно отправились на место инцидента. При помощи альпинистского сооружения они достали горожанина из колодца и передали медикам и социальным работникам.

В воскресенье, 26 апреля, ЧП случилось в селе Засечном. К спасателям обратились волонтеры, заботящиеся о бездомных животных. Они рассказали, что в емкость очистных сооружений попала собака. Пес находится на глубине около 10 метров и не может самостоятельно выбраться.

«Сотрудники по трехколенной лестнице спустились в емкость и с помощью специального шеста для отлова подняли истощенное животное на поверхность, где передали его представителям фонда помощи бездомным животным», - сообщили в пожарно-спасательном центре.