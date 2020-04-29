Пензенские спасатели достали застрявшую в трубе кошку

29.04.2020 | 16:03

Во вторник, 28 апреля, пензенские спасатели в очередной раз спасли животное.

В Пензенский пожарно-спасательный центр позвонила горожанка. Она рассказала, что ее кошка застряла в вентиляционной трубе, проходящей в полу частного дома.

Женщина просила извлечь на свет любимицу. Специалисты перфоратором сделали отверстие в полу и извлекли кошку из трубы, сообщили в пресс-службе Управления ЖКХ и ГЗН Пензенской области.

Спасатели нередко приходят на помощь не только людям, но и зверям.

26 апреля в селе Засечном Пензенского района в емкость очистных сооружений глубиной около 10 метров попала собака. Спасатели по трехколенной лестнице спустились вниз. С помощью специального шеста для отлова они подняли истощенное животное на поверхность и передали его волонтерам.

В январе в одном из домов отопительная батарея стала капканом: в нее попала собачья лапа. Профессионалы деблокировали травмированную конечность с помощью слесарного инструмента.