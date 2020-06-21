Иван Белозерцев признался медикам в любви

21.06.2020 | 11:40

В воскресенье, 21 июня, губернатор Иван Белозерцев нестандартно поздравил медицинских работников с профессиональным праздником.

Он разместил в соцсетях фото, на котором держит плакат с собственноручно сделанной надписью: «Я вас люблю! Спасибо!!!»

«Вам выпало бороться в непростые времена, но я вижу, знаю и понимаю, что эту тяжелую ношу вы несете с истинным профессионализмом и огромным человеческим достоинством. И благодарность каждого из жителей Пензенской области, страны и всего мира неизмерима. Спасибо вам за все!!!» - говорится в его поздравлении.

По данным на 21 июня, в Пензенской области 4 307 жителей заразились коронавирусом, 3 689 - выздоровели, 34 - умерли.

8 июня заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Александр Крымов сообщил, что 18% больных - персонал медицинских организаций.