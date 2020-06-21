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Общество

Иван Белозерцев признался медикам в любви

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В воскресенье, 21 июня, губернатор Иван Белозерцев нестандартно поздравил медицинских работников с профессиональным праздником.

Он разместил в соцсетях фото, на котором держит плакат с собственноручно сделанной надписью: «Я вас люблю! Спасибо!!!»

«Вам выпало бороться в непростые времена, но я вижу, знаю и понимаю, что эту тяжелую ношу вы несете с истинным профессионализмом и огромным человеческим достоинством. И благодарность каждого из жителей Пензенской области, страны и всего мира неизмерима. Спасибо вам за все!!!» - говорится в его поздравлении.

По данным на 21 июня, в Пензенской области 4 307 жителей заразились коронавирусом, 3 689 - выздоровели, 34 - умерли.

8 июня заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Александр Крымов сообщил, что 18% больных - персонал медицинских организаций.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото vk.com/id572326065
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Гость||

"Я" у него хорошо получилось, остальное криво.

Гость||

С праздником всех медработников!Вам и Вашим семьям здоровья и благополучия!

Гость||

Цирк!!!

Гость||

Вот клянусь, вот слов нет, ШЕДЕВР за все время, ну и отмочил!!!

Гость||

Собери трудяг, раздай подарки денюжки малость, но это ведь перебор.

Гость||

В пензенском цирке аншлаг!

Гость||

Позор и презрение авторам и исполнителям идиотской оптимизации здравоохранения!

Гость||

Головку напекло...но вот идет похолодание...

Гость||

Есть графолог в студии? Почему все три буквы "С" написаны по-разному? Что можно сказать о характере такого человека?

Гость||

Как графолог могу сказать, что этому человеку можно доверить в управление только дачный участок не более шести соток.

Гость||

Человек как мог так и поздравил,чего прикопались...а здравоохранение он что ли оптимизировал поставь вас на его место вы что то смогли бы исправить?

Гость||

До слёз...

Гость||

Гость писал(a):

Человек как мог так
Так и руководит. А нужно со всем усердием.

Гость||

вот оно дно....

Гость||

Займись ливневкой хватит Уже народ смешить

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след. Ctrl →
Имя: Гость
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