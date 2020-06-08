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Общество

Коронавирус: 18% заболевших в Пензенской области - медперсонал

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В Пензенской области 18% больных новой коронавирусной инфекцией составляет персонал медицинских организаций. Об этом заявил заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Пензенской области Александр Крымов на совещании в правительстве утром в понедельник, 8 июня.

По его словам, в основном болеют лица пенсионного возраста. На возраст от 20 до 49 лет приходится 35% заболевших, от 50 до 59 - 22%, старше 60 лет - 35,4%.

«Лидируют пенсионеры (40%), работники социальноориентированных профессий (включая сферу культуры) - 15%, персонал медицинских организаций - около 18%. Единичные проценты по другим группам (это неработающие, студенты вузов, персонал закрытых учреждений)», - уточнил Крымов.

За минувшие сутки в регионе зарегистрировано 110 новых случаев COVID-19. По количеству выявленных случаев лидирует Пенза. Кроме того, инфекция распространяется по Шемышейскому, Земетчинскому, Спасскому, Башмаковскому, Белинскому и другим районам.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Ну и где тут плато ?

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