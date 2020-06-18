Злостному неплательщику алиментов из Бессоновки найдут работу

18.06.2020 | 09:45

41-летнего жителя Бессоновки осудили за злостное уклонение от уплаты алиментов на содержание сына 2002 года рождения.

Сельчанин должен был перечислять деньги с июня 2006-го, однако не делал этого. Он нигде не работал и даже не пытался трудоустроиться.

За все время сумма задолженности превысила 719 тысяч рублей.

В итоге служители Фемиды привлекли мужчину к уголовной ответственности, назначив ему наказание в виде полугода исправительных работ с удержанием в доход государства 5% из его зарплаты.

«Трудоустройством злоумышленника теперь займутся работники Бессоновского межмуниципального филиала ФКУ Уголовно-исполнительная инспекция УФСИН России по Пензенской области», - сообщила старший помощник прокурора региона Светлана Артамонова.