В Пензе полиция задержала 20-летнего депутата городской думы

15.06.2020 | 11:12

В воскресенье, 14 июня, полиция задержала депутата Пензенской городской думы Александра Рогожкина.

Как сообщается на сайте leftpenza.ru, это произошло, когда 20-летний думец и его товарищ Александр Ермаков находились на улице Кирова и расклеивали листовки.

«В полиции с задержанных взяли объяснения. Позднее на Александра Рогожкина и Александра Ермакова составили протоколы по ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Их выпустили из отдела спустя три часа после задержания», - говорится в посте.

По словам самого Рогожкина, процитированным на портале, протоколы на молодых людей составили за то, что они были без масок.

Александр Рогожкин стал депутатом Пензенской гордумы в октябре 2019 года.

27 февраля Рогожкин вмешался работу сессии депутатов собрания представителей Пензенского района. Заявление об этом поступило в полицию. Глава администрации Пензенского района Сергей Козин сообщил, что Рогожкин «ворвался в верхней одежде с фотовидеокамерой в зал, выкрикивая вопросы и ведя видеосъемку, разрешение на которую не получал».