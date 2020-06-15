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Общество

В Пензе полиция задержала 20-летнего депутата городской думы

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В воскресенье, 14 июня, полиция задержала депутата Пензенской городской думы Александра Рогожкина.

Как сообщается на сайте leftpenza.ru, это произошло, когда 20-летний думец и его товарищ Александр Ермаков находились на улице Кирова и расклеивали листовки.

«В полиции с задержанных взяли объяснения. Позднее на Александра Рогожкина и Александра Ермакова составили протоколы по ст. 20.6.1 КоАП РФ «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Их выпустили из отдела спустя три часа после задержания», - говорится в посте.

По словам самого Рогожкина, процитированным на портале, протоколы на молодых людей составили за то, что они были без масок.

Александр Рогожкин стал депутатом Пензенской гордумы в октябре 2019 года.

27 февраля Рогожкин вмешался работу сессии депутатов собрания представителей Пензенского района. Заявление об этом поступило в полицию. Глава администрации Пензенского района Сергей Козин сообщил, что Рогожкин «ворвался в верхней одежде с фотовидеокамерой в зал, выкрикивая вопросы и ведя видеосъемку, разрешение на которую не получал».

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото leftpenza.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

когда 20-летний думец и его товарищ Александр Ермаков находились на улице Кирова и расклеивали листовки.
Это грех и прямой срыв народосберегательства. Позор листовщикам!

Гость||

Рогожкин молодец!))

Гость||

penzainform.ru писал(a):

протоколы на молодых людей составили за то, что они были без масок.
Так нет обязанности носить маски на улице, обязывали в общественном транспорте и магазинах.

Гость||

Раз пенсионный референдум запретили,и с этим идите к черту! Только бойкот! Депутаты от Левого Фронта и КПРФ молодцы!

Гость||

УВАЖУХА!!!

Гость||

Обожаю журнализд!

«Думец» так и веет скрепами - жнец,дудец,игрец

Гость||

Гость писал(a):

«Думец» так и веет скрепами
А вы что-то против скреп имеете?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

и расклеивали листовки.
Бездельники

Гость||

Гость писал(a):

Бездельники
А остальные "думцы"- в поте лица о народе пекутся, ночи не спят, не доедают.

Гость||

Вчера прочитал эту листовку на столбе возле ТЦ " Суворовский" и подумал, неужто есть в городе, люди которые не понимают для чего всё это устраивается, и им нужно что-то объяснять? Ну а за смелость респект!

Гость||

Гость писал(a):

А остальные "думцы"
Неужто тоже бумашки клеят?

Имя: Гость
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