Глава администрации района заявил в полицию на пензенского депутата
В четверг, 27 февраля, один из телеграм-каналов опубликовал видео, героем которого стал глава администрации Пензенского района Сергей Козин.

Автор ролика, держа в руках камеру, задал вопрос руководителю органа местного самоуправления, на который тот не ответил, после чего запись прервалась.

28-го числа в другом ТГ-канале опубликовали скан-копию документа, выглядящего как заявление на имя врио начальника ОМВД России по Пензенского району от Сергея Козина.

В нем глава администрации просит провести проверку по факту «хулиганских действий гражданина Рогожкина Александра (депутата Пензенской городской думы. - Прим. ред.), повлекших за собой срыв рабочего совещания, проводимого 26.02.2020 в 14:30 в актовом зале администрации Пензенского района».

Глава администрации района заявил в полицию на пензенского депутата

«Указанный гражданин ворвался в верхней одежде с фотовидеокамерой в зал, выкрикивая вопросы и ведя видеосъемку, разрешение на которую не получал. В связи с этим глава администрации вынужден был прервать рабочее совещание», - говорится в документе.

В пресс-службе регионального управления МВД России подтвердили, что такое заявление поступило 27 февраля.

«По данному факту будет проведена проверка, по результатам которой примут процессуальное решение», - сообщили в пресс-службе.

По имеющейся информации, в тот день в актовом зале проводилась сессия депутатов местного собрания представителей, на которую Сергей Козин был приглашен.

