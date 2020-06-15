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Общество

В Пензе коммунальщики убрали около 40 поваленных ураганом деревьев

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В выходные дни, 13 и 14 июня, в Пензе сотрудники коммунальных служб устраняли последствия урагана, обрушившегося на город 12-го числа. В тот вечер ветер поломал множество деревьев в разных районах.

В некоторых дворах под стволами оказались автомобили.

За выходные работники сферы ЖКХ побывали по 29 адресам и убрали 37 деревьев. В первую очередь они трудились там, где зеленые насаждения блокировали проезд или представляли угрозу для пешеходов.

Как сообщили в пресс-службе администрации Пензы, люди с пилами работали на улицах Воронова, Красной, Чебышева, Свердлова, Мереняшева, Галетной, Слесарной, Леонова, Калинина, Российской, Кижеватова, Терновского, Попова, Богданова, проспекте Победы.

«Работы продолжатся на этой неделе - предстоит отработать еще порядка 30 адресов», - добавили в мэрии.

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Источник — фото № 1, 4, 5 penza-gorod.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

В некоторых дворах под стволами оказались автомобили.
А как автомобили оказались в такой зоне?

Гость||

На ул.Дзержинского только скосили траву!Очень много старых деревьев которые нужно обрезать!

Имя: Гость
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