Стала известна дата открытия моста на поселок Монтажный

10.06.2020 | 14:51

Виадук, ведущий к поселку Монтажному, планируют открыть в полночь с 12 на 13 июня. Для проезда транспорта будет действовать одна полоса.

В среду, 10 июня, ход работ на путепроводе оценил заместитель главы администрации Заречного Сергей Воронянский. Чиновник отметил, что оставшийся их объем займет у специалистов еще два дня, если не помешает ненастная погода.

В настоящий момент дорожники укладывают асфальт и готовятся к установке барьерного ограждения.

«Первые два дня на мосту будут работать регулировщики. После того как поток транспорта зафиксируют и проанализируют, реверсивный режим работы выставят на светофорах», - уточнили в администрации Заречного.

В первой половине дня приоритет хотят отдать автомобилистам, выезжающим из закрытого города, а во второй - тем, кто направляется в Заречный.

Пока виадук будет закрыт для пешеходов, а также для грузовых машин.

Путепровод перекрыли для движения транспорта и пешеходов 7 октября 2019 года. На объекте предполагалось заменить треть балок. Стоимость контракта составляет 121 млн руб.