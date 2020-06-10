Сетевое издание|18+|Среда|10 июн 2020|16:03
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

Стала известна дата открытия моста на поселок Монтажный

Печать

Виадук, ведущий к поселку Монтажному, планируют открыть в полночь с 12 на 13 июня. Для проезда транспорта будет действовать одна полоса.

В среду, 10 июня, ход работ на путепроводе оценил заместитель главы администрации Заречного Сергей Воронянский. Чиновник отметил, что оставшийся их объем займет у специалистов еще два дня, если не помешает ненастная погода.

В настоящий момент дорожники укладывают асфальт и готовятся к установке барьерного ограждения.

«Первые два дня на мосту будут работать регулировщики. После того как поток транспорта зафиксируют и проанализируют, реверсивный режим работы выставят на светофорах», - уточнили в администрации Заречного.

В первой половине дня приоритет хотят отдать автомобилистам, выезжающим из закрытого города, а во второй - тем, кто направляется в Заречный.

Пока виадук будет закрыт для пешеходов, а также для грузовых машин.

Путепровод перекрыли для движения транспорта и пешеходов 7 октября 2019 года. На объекте предполагалось заменить треть балок. Стоимость контракта составляет 121 млн руб.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — фото zarechny.zato.ru
0
0
0
0
 
Гость||

УРААААААААААААА!!!!!!!!!!

Гость||

А проходную с забором следует снести, и город открыть!

Гость||

Вся зареченская шваль в Пензу ломанется.

Гость||

только не виадук а эстакада.

Гость||

А затем сразу посреди моста поставить ворота. Портал этакий.

И через три дня заварить. Двойный швом.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте