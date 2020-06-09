120 пензенцев выписались из больниц после коронавируса

09.06.2020 | 21:31

Во вторник, 9 июня, стало известно о выздоровлении 120 жителей Пензенской области, у которых ранее была диагностирована новая коронавирусная инфекция. Об этом сообщила в своем телеграм-канале пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

«Сегодня выписаны 120 человек. Итого выздоровевших 2 651», - написала Черемушкина.

В этот же день был установлен очередной антирекорд по числу выявленных заболевших. За сутки подтвердилось 138 случаев. 6 новых пациентов - это несовершеннолетние: младенцы в возрасте 2 и 4 месяцев, годовалый малыш и дети 2 и 3 лет. Также инфекцию выявили у 15-летнего подростка.

За все время пандемии скончались 28 пациентов c COVID-19 - это 17 мужчин и 11 женщин.