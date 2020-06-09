В области обновился антирекорд по заразившимся коронавирусом

09.06.2020 | 10:38

По данным на вторник, 9 июня, за сутки в Пензенской области зафиксировали еще 138 случаев коронавирусной инфекции. Информация размещена на сайте стопкоронавирус.рф.

Это наибольший показатель с начала пандемии. Предыдущий - 110 человек - регистрировался 22 мая и 8 июня .

Всего на эту дату в регионе зафиксировано 3 191 случай заболевания COVID-19.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Александр Крымов утверждает, что в основном прирост заболеваемости идет за счет вторичных случаев заражения в семьях.

8 июня из больниц выписались 98 пациентов, общее количество выздоровевших составило 2 531.

В этот же день стало известно о том, что от коронавирусной инфекции, осложненной пневмонией, скончались еще два человека - женщины 1947 и 1959 года рождения. Таким образом, за все время пандемии в Пензенской области умерли 28 пациентов - это 17 мужчин и 11 женщин.