Сетевое издание|18+|Вторник|9 июн 2020|11:12
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Общество

В области обновился антирекорд по заразившимся коронавирусом

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По данным на вторник, 9 июня, за сутки в Пензенской области зафиксировали еще 138 случаев коронавирусной инфекции. Информация размещена на сайте стопкоронавирус.рф.

Это наибольший показатель с начала пандемии. Предыдущий - 110 человек - регистрировался 22 мая и 8 июня .

Всего на эту дату в регионе зафиксировано 3 191 случай заболевания COVID-19.

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Александр Крымов утверждает, что в основном прирост заболеваемости идет за счет вторичных случаев заражения в семьях.

8 июня из больниц выписались 98 пациентов, общее количество выздоровевших составило 2 531.

В этот же день стало известно о том, что от коронавирусной инфекции, осложненной пневмонией, скончались еще два человека - женщины 1947 и 1959 года рождения. Таким образом, за все время пандемии в Пензенской области умерли 28 пациентов - это 17 мужчин и 11 женщин.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Это не рост, а снижение. Мы на плате.

Гость||

Вот это скаканули. Зато можно ехать за рубеж, и поедут те кто ныл, что последний кусок доедает

Гость||

ПИК это, а не плато

Гость||

главное,что постановление есть.а люди без масок ходят.

Гость||

Как раз 139 реанимационных коек!

Гость||

и где они его только находят они что режим повышенной готовности не соблюдали или на самоизоляцию положили или маски не носили?

Гость||

Люди иногда болеют, вот это новость. На 1300000 людей заболело еще 130 человек. Ужас

Гость||

Гость писал(a):

Это не рост, а снижение. Мы на плате.
Это он на плате, мы на бесплате.

Гость||

Ещё бы сказали, какого числа брали анализы

Гость||

хватит истерить, на любом плато могут быть пики и просадки, так что ничего сверхординарного не происходит

Гость||

Может уже хватит ждать, пора просить помощи у Москвы. Ау, корреспонденты Пензаинформ, возьмите уже наконец-то интервью у министра здравоохранения, пусть ответит, что происходит в области, какие они меры предпринимают?

Гость||

Парад состоится при любой погоде

Гость||

Какой то кошмар!Во многих регионах идет на спад,а у нас?(((((В чем причина?Сколько больных пневмонией?

Гость||

Или попросите губернатора спросить у министра здравоохранения

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Александр Крымов утверждает, что в основном прирост заболеваемости идет за счет вторичных случаев заражения в семьях.
После того, как он вчера продемонстрировал ,как надо намордник носить, ничего удивительного.

Сам же свое семейство и перезаражает, постоянно лапая маску на лице.

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Имя: Гость
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