18.10.2019 | 17:40

Заместитель главного врача перинатального центра Михаил Беляев провел экскурсию по перинатальному центру для будущих матерей. Он рассказал о том, какие условия созданы в его учреждении - от приемного отделения, куда поступают пациентки, до родового блока.

«Вы не будете вдвоем-втроем рожать. Все пройдет индивидуально», - заверил Михаил Беляев.

Такие экскурсии необходимы не только для того, чтобы познакомить женщин с возможностями центра, располагающего единственным в области отделением реанимации новорожденных. Будущих мам морально настраивают на предстоящие роды. Многие женщины считают появление на свет детей главным событием в жизни и волнуются, испытывают страхи и опасения.

«Нам все подробно рассказывают, немножко успокаиваешься. Знания помогают», - отметила посетительница перинатального центра Лидия Войнова.

Женщинам предоставляется возможность выбора медицинского учреждения, где их дети увидят свет. Подобные ознакомительные экскурсии проводят и в городском родильном доме на проспекте Победы.