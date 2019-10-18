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Общество | В Пензе будущие матери имеют право выбирать роддом

18.10.2019|17:40
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Заместитель главного врача перинатального центра Михаил Беляев провел экскурсию по перинатальному центру для будущих матерей. Он рассказал о том, какие условия созданы в его учреждении - от приемного отделения, куда поступают пациентки, до родового блока.

«Вы не будете вдвоем-втроем рожать. Все пройдет индивидуально», - заверил Михаил Беляев.

Такие экскурсии необходимы не только для того, чтобы познакомить женщин с возможностями центра, располагающего единственным в области отделением реанимации новорожденных. Будущих мам морально настраивают на предстоящие роды. Многие женщины считают появление на свет детей главным событием в жизни и волнуются, испытывают страхи и опасения.

«Нам все подробно рассказывают, немножко успокаиваешься. Знания помогают», - отметила посетительница перинатального центра Лидия Войнова.

Женщинам предоставляется возможность выбора медицинского учреждения, где их дети увидят свет. Подобные ознакомительные экскурсии проводят и в городском родильном доме на проспекте Победы.

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