Кузнечанка показала себя лучшей солдаткой в реалити-сериале

01.06.2020 | 13:36

Дарья Разумовская из Кузнецка выиграла 1 миллион рублей в реалити-шоу «Солдатки». Девушке также досталась памятная брошь в виде звезды.

Проект шел в эфире телеканала ТНТ с 29 марта по 31 мая. 13 девушкам, участвовавшим в нем, пришлось преодолевать страх высоты, воды и темноты, научиться ладить друг с другом, выручать, решать сложные задачи вместе, узнать на собственном опыте, что значит служба в армии.

На протяжении 20 выпусков реалити-сериала зрители могли наблюдать, как участницы дрались, влюблялись, мстили, обманывали, жертвовали собой, рассказала менеджер группы регионального PR телеканала ТНТ Варвара Истомина.

В финале шоу победительницей объявили Дарью Разумовскую, ей вручили ценные призы. Девушка жила в Кузнецке. Теперь она работает в Москве косметологом.

В дополнение победительница получила предложение руки и сердца, а также кольцо от старшины, который с самого начала проекта оказывал ей знаки внимания.

За два месяца на проекте Дарья научилась точно стрелять из стрелкового оружия и стала старшим матросом. По словам девушки, «Солдатки» - лучшее приключение, которое было в ее жизни, она поняла, что нет ничего невозможного.