07.04.2020 | 11:49

Молодая жительница Кузнецка Дарья Разумовская снимается в шоу «Солдатки», который создает канал ТНТ совместно с Министерством обороны Российской Федерации.

Проект «Солдатки» - первый реалити-сериал про девушек, которые попробовали службу в армии. Зрители узнают, у кого получится преодолеть дистанцию, кого парни дождутся из армии, а кто приобретет любовь в стенах воинской части.

«До участия в шоу Дарья Разумовская переехала жить в Москву. Недавно она рассталась с парнем, и, по ее словам, проект помогает ей немного приглушить боль после расставания. Поэтому в данный момент на гражданке ее никто не ждет, и она имеет все шансы устроить свою личную жизнь в рамках шоу «Солдатки».

Похоже, она пришлась по душе старшине, который отвечает в шоу за подготовку призывников. Он оказывает Даше знаки внимания. В своих комментариях девушка немногословна и уходит от прямого ответа, лишь называя старшину единственным мужчиной в части, от которого чувствуется поддержка. Даша говорит, что она очень ценит его за внимание, заботу и помощь», - рассказала порталу PenzaInform.ru менеджер группы регионального PR телеканала ТНТ Варвара Истомина.

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