Сетевое издание|18+|Вторник|7 апр 2020|12:31
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+3oC
+4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+10oC
+11oC
Завтра | Облачно |
  82.27  |  $  75.74

Культура | Жительница Пензенской области стала солдаткой в реалити-сериале

07.04.2020|11:49
Печать

Молодая жительница Кузнецка Дарья Разумовская снимается в шоу «Солдатки», который создает канал ТНТ совместно с Министерством обороны Российской Федерации.

Проект «Солдатки» - первый реалити-сериал про девушек, которые попробовали службу в армии. Зрители узнают, у кого получится преодолеть дистанцию, кого парни дождутся из армии, а кто приобретет любовь в стенах воинской части.

«До участия в шоу Дарья Разумовская переехала жить в Москву. Недавно она рассталась с парнем, и, по ее словам, проект помогает ей немного приглушить боль после расставания. Поэтому в данный момент на гражданке ее никто не ждет, и она имеет все шансы устроить свою личную жизнь в рамках шоу «Солдатки».

Похоже, она пришлась по душе старшине, который отвечает в шоу за подготовку призывников. Он оказывает Даше знаки внимания. В своих комментариях девушка немногословна и уходит от прямого ответа, лишь называя старшину единственным мужчиной в части, от которого чувствуется поддержка. Даша говорит, что она очень ценит его за внимание, заботу и помощь», - рассказала порталу PenzaInform.ru менеджер группы регионального PR телеканала ТНТ Варвара Истомина.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — фото предоставлено Варварой Истоминой
0
0
0
0
 
Гость|07.04.2020 12:10|

Береги её средства защиты от злого Ковида!!!

Гость|07.04.2020 12:16|

И от прочих венерических заболеваний!!!

Гость|07.04.2020 12:21|

а ей наваливали в рот?

Гость|07.04.2020 12:22|

Вырус подхватишь - домй не возвращайся!

Гость|07.04.2020 12:24|

ну губу её

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте