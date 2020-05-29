Депутат пожаловался на проблемы с новым главой Октябрьского района

29.05.2020 | 12:17

В пятницу, 29 мая, на сессии Пензенской городской думы депутат Сергей Лукичев рассказал о проблемах, с которыми он столкнулся после смены главы администрации Октябрьского района. 16 апреля на этот пост заступил Андрей Гришин, заняв место Евгения Гусейнова.

«С предыдущим главой мы держали связь в режиме реального времени. С вами у меня не сложилось такого диалога, я лично вас разыскивал два дня, вы сбрасываете телефонные звонки, не отвечаете на СМС», - пожаловался народный избранник.

Он поинтересовался, настроен ли вообще Андрей Гришин на конструктивный диалог, чтобы можно было оперативно решать вопросы, которые ставят перед депутатами жители.

«Я как глава администрации не могу быть не настроен на конструктивный диалог. В эти два дня я находился на территории режимных предприятий, знакомился с их работой. Там телефоны забирают», - объяснил глава районной администрации.