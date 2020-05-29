Сетевое издание|18+|Пятница|29 мая 2020|12:55
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+23oC
+24oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+25oC
+26oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Депутат пожаловался на проблемы с новым главой Октябрьского района

Печать

В пятницу, 29 мая, на сессии Пензенской городской думы депутат Сергей Лукичев рассказал о проблемах, с которыми он столкнулся после смены главы администрации Октябрьского района. 16 апреля на этот пост заступил Андрей Гришин, заняв место Евгения Гусейнова.

«С предыдущим главой мы держали связь в режиме реального времени. С вами у меня не сложилось такого диалога, я лично вас разыскивал два дня, вы сбрасываете телефонные звонки, не отвечаете на СМС», - пожаловался народный избранник.

Он поинтересовался, настроен ли вообще Андрей Гришин на конструктивный диалог, чтобы можно было оперативно решать вопросы, которые ставят перед депутатами жители.

«Я как глава администрации не могу быть не настроен на конструктивный диалог. В эти два дня я находился на территории режимных предприятий, знакомился с их работой. Там телефоны забирают», - объяснил глава районной администрации.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость||

Звездит лопоухий

Гость||

Опять лапша на ухи...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

ам телефоны забирают
А кто же звонки сбрасывал?

Гость||

Неужели врёт?

Гость||

Гость писал(a):

А кто же звонки сбрасывал?
Наверное, вахтеры, чтобы не трындели в служебке :)

Гость||

Гость писал(a):

А кто же звонки сбрасывал?
кто забрал телефон походу просматривал.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

на территории режимных предприятий, знакомился с их работой.
СИЗО 1 посещал? Айда продуман. А вот интересно он имеет отношение к проблемным домишкам ну те которые новые крупнощелевые в заре?

Гость||

Бардак в Арбеково

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В эти два дня я находился на территории режимных предприятий, знакомился с их работой.
А есть в планах знакомство с мусорными площадками, дворами? Хотелось бы в режиме конструктивного диалога обсудить обстановку на Одесской, в частности мусорку позади Одесской 11.

Гость||

Гость писал(a):

я находился на территории режимных предприятий, знакомился с их работой
А это прописано в должностных обязанностях? Или превышение?

Гость||

Не подскажите, что же это за предприятие такое, что за два дня не обойдешь? )))

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте