Политика

В Октябрьском районе Пензы сменился глава администрации

Печать
Telegram

Главой администрации Октябрьского района Пензы назначен Андрей Гришин. Об этом стало известно в четверг, 16 апреля. Новый руководитель органа местного управления уже приступил к работе.

«Евгений Гусейнов, занимавший должность главы района, оставил пост по соглашению сторон 15 апреля 2020 года», - уточнили в пресс-службе мэрии.

Андрей Гришин родился 27 июля 1986 года в Пензе. Окончил лицей современных технологий управления № 2, Пензенский государственный университет.

Трудовую деятельность начал в администрации Ленинского района в 2008 году, где работал специалистом, а впоследствии - заместителем главы. В декабре 2015 года он возглавил Управление ЖКХ г. Пензы. С 2018-го трудился в группе компаний Новолипецкого металлургического комбината.

Накануне сообщалось, что прокуратура внесла представление главе Октябрьского района Евгению Гусейнову. Это связано с крупным пожаром в микрорайоне Заря.

Надзорный орган пришел к выводу, что к возгоранию привела ненадлежащая работа должностных лиц и усмотрела в действиях признаки халатности. Материалы направлены следователям для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Сейчас проводится доследственная проверка.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети