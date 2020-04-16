В Октябрьском районе Пензы сменился глава администрации

Главой администрации Октябрьского района Пензы назначен Андрей Гришин. Об этом стало известно в четверг, 16 апреля. Новый руководитель органа местного управления уже приступил к работе.
«Евгений Гусейнов, занимавший должность главы района, оставил пост по соглашению сторон 15 апреля 2020 года», - уточнили в пресс-службе мэрии.
Андрей Гришин родился 27 июля 1986 года в Пензе. Окончил лицей современных технологий управления № 2, Пензенский государственный университет.
Трудовую деятельность начал в администрации Ленинского района в 2008 году, где работал специалистом, а впоследствии - заместителем главы. В декабре 2015 года он возглавил Управление ЖКХ г. Пензы. С 2018-го трудился в группе компаний Новолипецкого металлургического комбината.
Накануне сообщалось, что прокуратура внесла представление главе Октябрьского района Евгению Гусейнову. Это связано с крупным пожаром в микрорайоне Заря.
Надзорный орган пришел к выводу, что к возгоранию привела ненадлежащая работа должностных лиц и усмотрела в действиях признаки халатности. Материалы направлены следователям для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Сейчас проводится доследственная проверка.
