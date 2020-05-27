Олег Климанов рассказал, когда виадук откроют для машин

27.05.2020 | 17:58

В среду, 27 мая, глава Заречного Олег Климанов оценил ход работ по капитальному ремонту путепровода, ведущего к поселку Монтажному.

«На виадуке все запланированные на прошедшую неделю работы были выполнены в полном объеме, опасений по срокам завершения работ у меня нет», - написал он на своей странице в соцсети.

По словам Олега Климанова, до конца мая завершатся практически все бетонные работы, будут устроены деформационные швы, уложены переходные плиты. Кроме того, специалисты должны будут провести гидроизоляционные работы, которые пришлось отложить из-за дождей.

«На июнь останется асфальтирование и устройство барьерного ограждения. Движение по путепроводу по одной полосе в реверсивном режиме откроем к концу первой декады июня», - добавил Олег Климанов.

Ранее в Управлении общественных связей Заречного уточняли, что первая неделя июня уйдет на асфальтирование путепровода, установку барьерного ограждения и монтаж светофоров для организации реверсивного движения.