В регионе зафиксированы новые смерти пациентов с коронавирусом

24.05.2020 | 20:26

В воскресенье, 24 мая, стало известно, что в Пензенской области увеличилось число скончавшихся пациентов с коронавирусом.

Как сообщили в региональном оперштабе, жертвами опасного заболевания стали двое мужчин 78 лет.

У первого из пациентов была ишемическая болезнь сердца, атеросклеротический кардиосклероз, хроническая сердечная недостаточность, гипертоническая болезнь. Причиной смерти специалисты назвали коронавирусную инфекцию, осложненную пневмонией.

Второй пензенец также страдал ишемической болезнью сердца, атеросклеротическим кардиосклерозом, гипертонией и хронической сердечной недостаточностью. Кроме того, врачи констатировали ишемический инсульт в правой гемисфере головного мозга. Причиной гибели мужчины стал коронавирус, который вызвал осложнение в виде пневмонии.

На 24 мая количество скончавшихся пациентов с ранее подтвержденным коронавирусом составило 15. Всего заболело 1 709 человек, выздоровело 1 255.