Сетевое издание|18+|Воскресенье|24 мая 2020|21:41
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Общество

В регионе зафиксированы новые смерти пациентов с коронавирусом

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В воскресенье, 24 мая, стало известно, что в Пензенской области увеличилось число скончавшихся пациентов с коронавирусом.

Как сообщили в региональном оперштабе, жертвами опасного заболевания стали двое мужчин 78 лет.

У первого из пациентов была ишемическая болезнь сердца, атеросклеротический кардиосклероз, хроническая сердечная недостаточность, гипертоническая болезнь. Причиной смерти специалисты назвали коронавирусную инфекцию, осложненную пневмонией.

Второй пензенец также страдал ишемической болезнью сердца, атеросклеротическим кардиосклерозом, гипертонией и хронической сердечной недостаточностью. Кроме того, врачи констатировали ишемический инсульт в правой гемисфере головного мозга. Причиной гибели мужчины стал коронавирус, который вызвал осложнение в виде пневмонии.

На 24 мая количество скончавшихся пациентов с ранее подтвержденным коронавирусом составило 15. Всего заболело 1 709 человек, выздоровело 1 255.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Соболезную родным покойных мужчин!

Гость||

К чему все это перечисление болезней из медицинской энциклопедии? Странно было бы у человека почти 80 лет не обнаружить хотя бы половины этого списка.

Гость||

мрут только с какими то хроническими болезнями.

Гость||

21:16 И не только...

Гость||

а интересно тех кого выписывают как выздоровевших среди них есть хронические болезни?

Гость||

Гость писал(a):

Гость|24.05.2020 21:19|

21:16 И не только...

как и не только 15 чел померли и всегда новостили что у них были хрон.болезни.

Гость||

Сегодня умер хирург из Подмосковья, 33 года, трое детей остались.

Берегите себя.

Гость||

Гость писал(a):

К чему все это перечисление болезней из медицинской энциклопедии? Странно было бы у человека почти 80 лет не обнаружить хотя бы половины этого списка.
От этих болезней они и умерли.

Гость||

Гость писал(a):

Сегодня умер хирург из Подмосковья
у нас пенза.область.

Гость||

Гость писал(a):

Сегодня умер хирург из Подмосковья, 33 года, трое детей остались.

Берегите себя.

Ии? Каждый день кто-то да умирает

К чему нам эта информация то? Давайте про каждого умершего писать теперь

Гость||

21.24.

Он умер от короновируса, ничем раньше не болел, хронических заболеваний не было.

Вирус не определяет:из Пензы ты, из Москвы или из Шемышейки.

Берегите себя и своих близких и не только ,относитетесь бережно и окружащим вас людям.

Гость||

Гость писал(a):

Он умер от короновируса, ничем раньше не болел, хронических заболеваний не было.
болел он не болел помер он не помер нам здесь про москва.обл не новостят. У нас в области 15 чел померло и все с хрон.болезнями.

Имя: Гость
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