В Пензе обсудили работу автобусов и маршруток по вечерам

21.05.2020 | 19:12

Точное количество перевезенных маршрутками пассажиров подсчитать невозможно - ни валидаторами, ни контрольно-кассовой техникой этот вид общественного транспорта в Пензе пока не оснащен. Поэтому реальной картины, в убыток или с прибылью (и какой) работают предприятия, нет.

«По информации перевозчиков, данную работу они проводят и планируют с 1 июля 2020 года, если опять срок не перенесут, эту работу организовать. Этот вопрос находится в управлении транспорта и в налоговой», - пояснил и. о. начальника Управления транспорта и связи г. Пензы Михаил Глушков.

Вопросы транспортного обслуживания рассматривали на заседании постоянной комиссии городской думы по бюджету и экономике. Отдельно отметили работу автобусов и маршруток по вечерам: депутатам поступают жалобы от избирателей на то, что в поздние часы уехать сложно. Есть и другие трудности.

«Сейчас все пользуются интернетом, и прежде, чем выйти в плохую погоду на остановку, они смотрят, через сколько данная маршрутка должна появиться на остановке. Как вы считаете, хорошо у нас работает глонас?», - поинтересовался депутат Пензенской городской думы Сергей Лукичев.

«Система глонас работает хорошо, у нас претензии к перевозчикам. По маршрутам малого класса есть проблемы: маршрутка с утра выехала по одному маршруту, а в течение дня ее перевозчик переставляет на другой маршрут и не сообщает в центр организации движения. Мы думаем, что она едет по этому маршруту, а по факту по другому», - ответил Михаил Глушков.

Пока перевозчики не несут ответственность за самоуправство. Единственный выход, по мнению Михаила Глушкова, внести изменения в кодекс об административных нарушениях, как это сделали в других регионах. И тогда предприятия, оказывающие транспортные услуги, смогут наказывать штрафом, в том числе за несоблюдение графика работы.