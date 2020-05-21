Сетевое издание|18+|Четверг|21 мая 2020|20:37
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+13oC
+14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+14oC
+15oC
Завтра | Облачно |

Общество

В Пензе обсудили работу автобусов и маршруток по вечерам

Печать

Точное количество перевезенных маршрутками пассажиров подсчитать невозможно - ни валидаторами, ни контрольно-кассовой техникой этот вид общественного транспорта в Пензе пока не оснащен. Поэтому реальной картины, в убыток или с прибылью (и какой) работают предприятия, нет.

«По информации перевозчиков, данную работу они проводят и планируют с 1 июля 2020 года, если опять срок не перенесут, эту работу организовать. Этот вопрос находится в управлении транспорта и в налоговой», - пояснил и. о. начальника Управления транспорта и связи г. Пензы Михаил Глушков.

Вопросы транспортного обслуживания рассматривали на заседании постоянной комиссии городской думы по бюджету и экономике. Отдельно отметили работу автобусов и маршруток по вечерам: депутатам поступают жалобы от избирателей на то, что в поздние часы уехать сложно. Есть и другие трудности.

«Сейчас все пользуются интернетом, и прежде, чем выйти в плохую погоду на остановку, они смотрят, через сколько данная маршрутка должна появиться на остановке. Как вы считаете, хорошо у нас работает глонас?», - поинтересовался депутат Пензенской городской думы Сергей Лукичев.

«Система глонас работает хорошо, у нас претензии к перевозчикам. По маршрутам малого класса есть проблемы: маршрутка с утра выехала по одному маршруту, а в течение дня ее перевозчик переставляет на другой маршрут и не сообщает в центр организации движения. Мы думаем, что она едет по этому маршруту, а по факту по другому», - ответил Михаил Глушков.

Пока перевозчики не несут ответственность за самоуправство. Единственный выход, по мнению Михаила Глушкова, внести изменения в кодекс об административных нарушениях, как это сделали в других регионах. И тогда предприятия, оказывающие транспортные услуги, смогут наказывать штрафом, в том числе за несоблюдение графика работы.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость||

Почему кондуктора без масок работают?

Гость||

А почему перевозчиков не привлекают за нарушение договоров? Почему не расторгают с ними договора за нарушения? Что или кто мешает?

Гость||

Сцуко, 130-й вчера с утра 42 минуты ждал. Кондукторша чё-то блеет - "а у нас такой патамушта граааааафик!"

В ж.пу себе засуньте этот "график"!

Гость||

маршрутки 100% ездят,а вот автобусы половина.

Гость||

Перевозчик в городе должен быть только один- муниципальный .

Гость||

Транспорт частный,вывоз мусора частный,управление домом частный-поэтому и бардак.

Гость||

Гость писал(a):

Сцуко, 130-й вчера с утра 42 минуты ждал. Кондукторша чё-то блеет - "а у нас такой патамушта граааааафик!"

Зачем оскорблять человека на работе, причем не от нее зависит сколько Вы ждете 130? Нашел самого слабого, чтобы вылить "свой гнев", слабачок? Иди вон к чиновникам и руководителям ТК высказывай свое возмущение

Гость||

Гость писал(a):

Что или кто мешает?
Деньги?

Гость||

В Ахуны после1930 маршрут 93 не ходит. А по 99 маршруту транспорт ходит вечером по настроению, то есть в 20.00 маршрутка из центра, то нет...

Гость||

Вы зря тут лаетесь, им там глубоко плевать на ваше мнение. Сделают как им выгодно. Пример? Легко: собрались какие-то жирные кабанчики, порешали сколько должен стоить проезд и утрись. А ваш любимый местный гарант как-то самоустранился.

Гость||

Нечего так до поздна лазить,спать уже надо в это время.

Гость||

Люди с работы и не в такое время ездят!то работайте,а ездить на чём?

Гость||

С курами спать ложишься,умник?горшок кипит как стемнело?вот и ложись,раз пора.

Гость||

Гость писал(a):

Люди с работы и не в такое время ездят!то работайте,а ездить на чём?
На такси,одному че целый автобус что ли подавать.

Гость||

Гость писал(a):

С курами спать ложишься,умник?горшок кипит как стемнело?вот и ложись,раз пора.
ты дебил?

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте