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Общество

Пензенских осужденных отправят убирать кладбище

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В Пензенской области осужденные, отбывающие наказание в колонии-поселении № 12, займутся уборкой кладбища. Договор о предоставлении рабочей силы подписали представители регионального УФСИН и администрации Сосновского сельсовета Бессоновского района.

«Учреждения, подведомственные УФСИН России по Пензенской области, продолжают максимально активизировать работу по организации сотрудничества с государственными и муниципальными заказчиками в части использования осужденных, отбывающих наказание на участках колонии-поселения, в качестве рабочей силы на выездных объектах», - пояснил главный инженер УФСИН Юрий Дианов. Его слова приводит пресс-служба ведомства.

Согласно данным, опубликованным на официальном сайте управления, КП-12 - «исправительное учреждение, предназначенное для содержания лиц впервые и ранее отбывавших наказание».

В колонию-поселение нередко отправляют нарушителей ПДД, по вине которых погибли люди. Так, житель Никольского района, который сел за руль пьяным и устроил ДТП, в котором погиб его пассажир, должен провести там 5 лет.

Также известно, что в КП-12, помимо мужчин, отбывают наказание и женщины.

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