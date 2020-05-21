Никольский водитель лишился свободы из-за смерти пассажира

21.05.2020 | 08:44

В Никольском районе осужден 34-летний местный житель, по вине которого его товарищ погиб в ДТП.

Инцидент произошел 5 июля 2019 года. Подсудимый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, ехал на своем Hyundai Solaris со стороны Никольска в направлении села Маис. Автомобиль двигался со скоростью не менее 100 км/ч.

На 75-м километре трассы Городище - Никольск мужчина не справился с управлением. Иномарка выехала на правую обочину, а после заноса пересекла проезжую часть по диагонали, вылетела в левый кювет и опрокинулась.

Водитель был госпитализирован. Пассажир, мужчина 1980 года рождения, получил тупую сочетанную травму головы, груди, живота и конечностей и скончался на месте.

По данному факту возбудили уголовное дело по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом в состоянии опьянения, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

«Свою вину подсудимый признал полностью, в содеянном раскаялся. С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии-поселении и лишил его права управления транспортным средством на 3 года», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.