В Пензенской области могут пересмотреть режим работы детсадов

18.05.2020 | 15:25

В понедельник, 18 мая, на презентации антикризисного плана в региональном правительстве председатель Пензенской областной торгово-промышленной палаты Владимир Подобед поднял проблему, с которой в ТПП обращаются многие жители региона.

«Это детские садики. Это сдерживает многих сотрудников предприятий в выходе на работу», - пояснил он.

Губернатор Иван Белозерцев напомнил, что в дошкольных учреждениях созданы дежурные группы, куда родители могут водить малышей при наличии справки с места работы отца и матери.

«Когда все это начиналось, в дежурных группах было где-то 67 детей в первые дни, сейчас их за 1 000. Большая часть предприятий, честно говоря, работают. Поэтому мы готовы еще посмотреть. Мы еще раз проанализируем ситуацию в связи с вашим обращением», - ответил глава региона.

Утром того же дня губернатор сам сообщал, что увеличилось количество жалоб на работу детсадов.

«Родители представили справки с места работы о том, что их организация функционирует, но руководительница дошкольного учреждения отказала, заявив, что предприятие не относится к категории системообразующих, и ребенка не приняли», - привел он пример, предложив выход из ситуации.