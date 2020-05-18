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Общество

В Пензенской области могут пересмотреть режим работы детсадов

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В понедельник, 18 мая, на презентации антикризисного плана в региональном правительстве председатель Пензенской областной торгово-промышленной палаты Владимир Подобед поднял проблему, с которой в ТПП обращаются многие жители региона.

«Это детские садики. Это сдерживает многих сотрудников предприятий в выходе на работу», - пояснил он.

Губернатор Иван Белозерцев напомнил, что в дошкольных учреждениях созданы дежурные группы, куда родители могут водить малышей при наличии справки с места работы отца и матери.

«Когда все это начиналось, в дежурных группах было где-то 67 детей в первые дни, сейчас их за 1 000. Большая часть предприятий, честно говоря, работают. Поэтому мы готовы еще посмотреть. Мы еще раз проанализируем ситуацию в связи с вашим обращением», - ответил глава региона.

Утром того же дня губернатор сам сообщал, что увеличилось количество жалоб на работу детсадов.

«Родители представили справки с места работы о том, что их организация функционирует, но руководительница дошкольного учреждения отказала, заявив, что предприятие не относится к категории системообразующих, и ребенка не приняли», - привел он пример, предложив выход из ситуации.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

В нашем саду сначала работала одна группа. С 12 дети прибавились, открылась еще одна. Будут дети, откроют еще. Никакой проблемы нет. Думаю, во всех садах так же.

Гость||

Всякие ТПП, ФАСы, МУПы,БУБУпы, центры поддержки. Реальной пользы - нуль

Гость||

Детские сады надо открывать полностью

Гость||

Может 1 июня все таки откроят???

Гость||

Гость писал(a):

Гость|18.05.2020 15:39|

Детские сады надо открывать полностью

Ты в уме? или чайлдфри? в детсадах вся зараза, от соплей до вшей по жизни была

Гость||

Тогда и детскую больницу, да и подиклиники запускать надо.Больше болеть будут.Конец самоизоляции, будут вспышки в детсих садах, больнице.

Имя: Гость
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